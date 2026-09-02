Брандън Йънг продължава кариерата си в Италия

Американският баскетболист с български паспорт Брандън Йънг е ново попълнение на Динамо Сасари, обявиха официално от италианския клуб. Договорът на гарда е за сезон 2026/2027.

Йънг, който има мачове и с екипа на българския национален отбор, пристига в Сасари след период в китайското първенство, където натрупа допълнителен международен опит.

От Динамо определиха привличането му като важно попълнение за състава, с който старши треньорът Лука Витали ще разполага през новия сезон.

С трансфера Йънг отваря нова страница в кариерата си и ще продължи изявите си в италианския баскетбол с екипа на Динамо Сасари.







