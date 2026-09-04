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Братята Тейт са предадени на съд в Румъния по нови обвинения за трафик на непълнолетни

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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братята тейт предадени съд румъния обвинения трафик непълнолетни
Снимка: БТА/Архив
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Братята Андрю и Тристан Тейт бяха официално предадени на съд от прокурорите от румънската Дирекция за разследване на организираната престъпност и тероризма , съобщава Диджи24. Решението се основава на нов обвинителен акт, изготвен на 31 август.

Двамата британски граждани и инфлуенсъри са обвинени в редица тежки престъпления, сред които трафик на непълнолетни лица, пране на пари, оказване на натиск върху свидетели.

Разследващите прокурори твърдят, че обвиняемите са получили финансови облаги в размер на над 1,25 милиона долара от сексуална експлоатация на непълнолетна жертва. Според обвинението те са я вербували, докато е била едва на 15 години. Жертвата е била принуждавана да създава порнографски материали и да участва във видеочат дейности в различни платформи в полза на обвиняемите.

Прокурорите настояват за конфискация на активи обща стойност 825 000 евро. Според обвинението те са пряко или косвено генерирани чрез мрежа за сексуална експлоатация на непълнолетни лица и последващо пране на пари.

Това е пореден съдебен удар срещу братята Тейт в Румъния, след като по-рано прокурорите разшириха обхвата на разследванията си срещу престъпната им мрежа за финансови и сексуални злоупотреби.

# съд в Румъния #братята Тейт #трафик на непълнолетни

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