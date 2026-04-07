Румънски съд отмени всички ограничения срещу Андрю Тейт

Румънски съд отмени всички превантивни мерки за съдебен контрол срещу инфлуенсъра Андрю Тейт и брат му Тристан, докато продължава наказателното разследване срещу тях по обвинения, включващи трафик на хора и пране на пари, предаде Ройтерс.

Братята бяха задържани от румънските прокурори за борба с организираната престъпност през декември 2022 г. и първоначално останаха в ареста в продължение на месеци като част от превантивни мерки срещу тях, припомня агенцията. По-късно Апелативният съд в Букурещ промени мярката в домашен арест, а впоследствие - в задължителни периодични явявания пред полицията.

Днес Букурещкият съд постанови отпадане и на последното задължение за редовни проверки. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, съобщиха от институцията.

"Решението потвърждава това, което твърдим от самото начало – делото е изградено върху съмнителни доказателства", заяви адвокатът на братята Тейт Еуджен Видиняк, цитиран от Ройтерс.

Случаят срещу братята Тейт остава един от най-обсъжданите наказателни процеси в страната, като срещу тях има и британска заповед за арест, която би могла да доведе до екстрадиция след приключване на румънското производство, припомня Ройтерс.

Андрю Тейт натрупа милиони последователи онлайн с послания за крайно мъжествен начин на живот, често критикуван като обиден към жените.