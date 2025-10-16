БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов излиза под...
Чете се за: 01:17 мин.
Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 00:22 мин.
Отмениха бедственото положение в Елените
Чете се за: 00:47 мин.
БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме...
Чете се за: 04:20 мин.
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил...
Чете се за: 05:10 мин.
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов...
Чете се за: 02:10 мин.
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради...
Чете се за: 01:00 мин.
Втори ден без кворум в парламента
Чете се за: 00:40 мин.
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще...
Чете се за: 01:40 мин.
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Чете се за: 04:40 мин.

Бразилия завършва 2025 г. с две контроли в Европа

Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
Мачовете са част от по-широк план за запознаване на Бразилия с разнообразни стилове на игра в подготовка за световното първенство догодина.

Винисиус Бразилия 
Снимка: БТА
Отборът на Бразилия ще завърши календара си за 2025 година с два приятелски мача в Европа следващия месец, като ще се изправи срещу Сенегал и Тунис като част от подготовката си за световното първенство през 2026 г, обяви Бразилската футболна конфедерация.

Петкратните световни шампиони, водени от Карло Анчелоти, ще се изправят срещу Сенегал на 15 ноември на стадион "Емирейтс" в Лондон, а три дни по-късно ще се срещнат с Тунис в Лил, Франция. От Бразилската федерация добавиха, че тези мачове са предназначени да осигурят на отбора ценен опит срещу африкански съперници преди турнира в Северна Америка догодина.

След края на южноамериканските квалификации, изборът на съперници следва срещите през октомври срещу азиатски отбори, в които Бразилия победи Република Корея с 5:0, но претърпя първа загуба от Япония. Тъй като треньорът Анчелоти е изправен пред ограничено време за подготовка след пристигането си през май от Реал Мадрид, мачовете са част от по-широк план за запознаване на Бразилия с разнообразни стилове на игра в подготовка за световното първенство догодина.

С поглед към март 2026 г, Бразилската федерация посочи, че следващата серия приятелски мачове на Бразилия вероятно ще бъде срещу европейски нации от най-високо ниво, които най-вероятно ще се играят в САЩ.

Анчелоти непрекъснато прилага визията си за отбора и подчертава важността на адаптирането към разнообразни тактически предизвикателства, особено срещу отбори от други континенти.

Очаква се последната приятелска среща преди Мондиала да се играе на стадион "Маракана" в Рио де Жанейро.

#национален отбор на Бразилия по футбол

