БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме отговор от мандатоносителя

Страната се нуждае от стабилно управление, но властта не е самоцел. Това заяви вицепремиерът Атанас Зафиров на брифинт на Българската социалистическа партия.

"Поводите са брифинга са два. И в момента тече среща на ръководствата на БСП - ОЛ и на синдикатите КНСБ и КТ "Подкрепа". Темите бяха няколко, обсъдихме актуалната политическа обстановка, състоянието на бюджета, прогнозният бюджет за 2026 г., перспективите и възможностите пред България. Страната се нуждае, за да се случи каквото и да е било, от това, което говорихме, и тези перспективи, които начертахме. Страната се нуждае от стабилност, от стабилно, предсказуемо управление, от стабилно мнозинство и в крайна сметка от последователност на политическите сили", посочи Зафиров.

Той подчерта, че партията е против да се говори през медиите между коалиционните партньори.

"По темата стабилност днес се проведоха и две заседания - на Изпълнителното бюро на БСП и на Коалиционния съвет на БСП - ОЛ с една основна тема - очертаващата се правителствена криза и опасностите тя да прерасне в политическа такава. Ние винаги сме били категорично против да се разговаря с партньорите ни в съвместното управление и въобще да се водят каквито и да е разговори между политически субекти през медиите. Няма да го направим и сега, въпреки атаката срещу БСП - ОЛ и непредизвикваното от нас напрежение, което съвсем не означава, че не можем да отговорим по същия начин. В състезанието кой е най-заслужилия крепител на тази стабилност ние няма да участваме."

Зафиров призна, че напрежението вътре в структурите на партията във връзка с участието ѝ в управлението все още не е стихнало.

"Факт е, че без стабилното и предсказуемо поведение на БСП - ОЛ, това управление просто нямаше да съществува. Властта никога не е била, не е и няма да бъде самоцел. От самото начало сме имали изключително коректна позиция. Не сме си позволили тези 8 месеца да критикуваме публично какъвто и да е участник от съвместното управление. Гледаме и на кабинета, и на подкрепящото мнозинство като едно цяло, като един екип. Въпреки че в нашите структури, не е тайна, има определено напрежение във връзка с участието ни в това управление, което още не е стихнало, и въпреки ежедневните трудности."

Вицепремиерът е категоричен, че инициативата за разговори трябва да бъде в мандатоносителя.