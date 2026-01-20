БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
И в Бургаско обявиха грипна епидемия
Чете се за: 02:40 мин.
В очакване на Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026...
Чете се за: 23:40 мин.
Григор Димитров отпадна на старта на Australian Open
Чете се за: 02:27 мин.
Оставката на президента Румен Радев е внесена в...
Чете се за: 04:27 мин.
58% от левовете в обращение са изтеглени
Чете се за: 01:30 мин.
Капризите на времето: Дъжд, сняг и поледици в следващите дни
Чете се за: 01:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

БСП-ОЛ с позиция за твърденията за заличени четири партии от коалицията

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Запази

Коалиционният съвет на формацията е дал висока оценка за участието в управлението на страната

коалиционният съвет бсп висока оценка участието управлението страната
Снимка: БСП-ОЛ
Слушай новината

Направените внушения не отговарят на истината, се посочва в съобщение на "БСП-Обединена левица" във връзка с тиражираната в медиите информация относно едновременното напускане на четири партии от коалицията.

По-рано днес ЦИК заличи четири партии от състава на коалиция "БСП-Обединена левица", регистрирана за участие в изборите за народни представители на 27 октомври 2024 г. От състава на коалицията отпадат "Движение за радикална промяна "Българската пролет", "Движение 21", "Изправи се, България" и Политическо движение "Социалдемократи".

От коалицията уточняват, че партиите "Движение за радикална промяна", "Българска пролет" и "Движение 21" са напуснали формацията преди повече от година, партията Политическо движение "Социалдемократи" - преди повече от два месеца, а последна "Изправи се, България" – преди около месец. През лятото на 2025 г. към коалицията се е присъединил и Земеделският съюз "Александър Стамболийски".

Водят се разговори и за включване на нови партии, се посочва в съобщението. Партиите в коалиция "БСП - Обединена левица" към момента са 11. Промяната в регистъра на ЦИК е отразена към днешна дата във връзка с регистрацията на коалицията за участие в частичните местни избори за кметове на кметства, насрочени на 22 февруари 2026 г., обясняват от формацията.

Днес е заседавал Коалиционният съвет на "БСП-Обединена левица" и председателите на партиите в коалицията са дали висока оценка за участието на представителите на лявата коалиция в управлението на страната, както и че са декларирали пълна подкрепа за единството в лявото и за председателя на коалицията и на Националния съвет на БСП Атанас Зафиров, информират още от коалицията.

#"БСП-Обединена левица" #"БСП - Обединена левица"

Последвайте ни

ТОП 24

Румен Радев ще депозира днес оставката си като президент пред Конституционния съд
1
Румен Радев ще депозира днес оставката си като президент пред...
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
2
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд
3
Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд
След оставката на президента: Политическите реакции и коментари
4
След оставката на президента: Политическите реакции и коментари
Иво Христов: Апелът към президента да се включи в политиката идва от отчаянието от сегашната политическа сергия
5
Иво Христов: Апелът към президента да се включи в политиката идва...
Капризите на времето: Дъжд, сняг и поледици в следващите дни
6
Капризите на времето: Дъжд, сняг и поледици в следващите дни

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
3
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
4
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
5
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
6
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...

Още от: Политика

В "Референдум": 64% одобряват оставката на президента Радев
В "Референдум": 64% одобряват оставката на президента Радев
От "Величие" изпратиха сигнал до прокуратурата заради посегателство срещу член на партията в Гоце Делчев От "Величие" изпратиха сигнал до прокуратурата заради посегателство срещу член на партията в Гоце Делчев
Чете се за: 01:30 мин.
След оттеглянето на президента – как социолозите тълкуват посланията на Румен Радев След оттеглянето на президента – как социолозите тълкуват посланията на Румен Радев
Чете се за: 02:47 мин.
По какви правила ще гласуваме? – Правната комисия обсъжда промените в Изборния кодекс По какви правила ще гласуваме? – Правната комисия обсъжда промените в Изборния кодекс
Чете се за: 03:42 мин.
Бойко Борисов: Доста нелепо звучеше изказването на господин Радев Бойко Борисов: Доста нелепо звучеше изказването на господин Радев
Чете се за: 01:27 мин.
Политическите реакции след заявката на Румен Радев за влизане в политиката Политическите реакции след заявката на Румен Радев за влизане в политиката
Чете се за: 05:17 мин.

Водещи новини

В "Референдум": 64% одобряват оставката на президента Радев
В "Референдум": 64% одобряват оставката на президента Радев
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Политическите реакции след заявката на Румен Радев за влизане в политиката Политическите реакции след заявката на Румен Радев за влизане в политиката
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Бойко Борисов: Доста нелепо звучеше изказването на господин Радев Бойко Борисов: Доста нелепо звучеше изказването на господин Радев
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
По какви правила ще гласуваме? – Правната комисия обсъжда...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Първите стъпки в еврозоната: Приликите и разликите между България и...
Чете се за: 03:40 мин.
Европа
Световният икономически форум в Давос – Тръмп не отстъпва за...
Чете се за: 04:37 мин.
По света
Една година от мандата на Тръмп: Обрати във външната политика,...
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ