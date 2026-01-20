БСП-ОЛ с позиция за твърденията за заличени четири партии от коалицията

Направените внушения не отговарят на истината, се посочва в съобщение на "БСП-Обединена левица" във връзка с тиражираната в медиите информация относно едновременното напускане на четири партии от коалицията.

По-рано днес ЦИК заличи четири партии от състава на коалиция "БСП-Обединена левица", регистрирана за участие в изборите за народни представители на 27 октомври 2024 г. От състава на коалицията отпадат "Движение за радикална промяна "Българската пролет", "Движение 21", "Изправи се, България" и Политическо движение "Социалдемократи".

От коалицията уточняват, че партиите "Движение за радикална промяна", "Българска пролет" и "Движение 21" са напуснали формацията преди повече от година, партията Политическо движение "Социалдемократи" - преди повече от два месеца, а последна "Изправи се, България" – преди около месец. През лятото на 2025 г. към коалицията се е присъединил и Земеделският съюз "Александър Стамболийски".

Водят се разговори и за включване на нови партии, се посочва в съобщението. Партиите в коалиция "БСП - Обединена левица" към момента са 11. Промяната в регистъра на ЦИК е отразена към днешна дата във връзка с регистрацията на коалицията за участие в частичните местни избори за кметове на кметства, насрочени на 22 февруари 2026 г., обясняват от формацията.

Днес е заседавал Коалиционният съвет на "БСП-Обединена левица" и председателите на партиите в коалицията са дали висока оценка за участието на представителите на лявата коалиция в управлението на страната, както и че са декларирали пълна подкрепа за единството в лявото и за председателя на коалицията и на Националния съвет на БСП Атанас Зафиров, информират още от коалицията.