БУБА Баскетбол е домакин на турнир от Европейската младежка баскетболна лига

БУБА Баскетбол отново ще е домакин на европейски мачове.

От 27 до 30 ноември отборът до 17-годишна възраст ще посрещне участници в турнира от Европейската младежка баскетболна лига. Двубоите ще се играят в зала „Триадица“ в София.

В турнира освен БУБА, ще участват Hot Pepper Heat от Нидерландия. Вивидбукс Пардубице от Чехия, Дубрава от Хърватия, Лондон Елит от Англия, Хуупстарс от Германия, Будва от Черна гора, Елит Евро Талант от Италия, Свинколати Милацо от Италия и BWC от Англия.