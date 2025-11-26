БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
БУБА Баскетбол е домакин на турнир от Европейската младежка баскетболна лига

от БНТ
Чете се за: 00:37 мин.
Спорт
Мачовете в зала "Триадица" ще са от 27 до 30 ноември.

буба баскетбол u15 завърши победа участието европейската младежка лига истанбул
Снимка: БУБА Баскет
БУБА Баскетбол отново ще е домакин на европейски мачове.

От 27 до 30 ноември отборът до 17-годишна възраст ще посрещне участници в турнира от Европейската младежка баскетболна лига. Двубоите ще се играят в зала „Триадица“ в София.

В турнира освен БУБА, ще участват Hot Pepper Heat от Нидерландия. Вивидбукс Пардубице от Чехия, Дубрава от Хърватия, Лондон Елит от Англия, Хуупстарс от Германия, Будва от Черна гора, Елит Евро Талант от Италия, Свинколати Милацо от Италия и BWC от Англия.

