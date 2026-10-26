Букайо Сака спечели наградата „Сократес“ за 2026 година

Букайо Сака бе отличен с наградата „Сократес“ за 2026 година, която се връчва по време на церемонията „Златна топка“ за специален хуманитарен принос от страна на футболистите.

Звездата на Арсенал и националния отбор на Англия привлече внимание с инициативите си в Африка, насочени към подобряване на условията за образование.



По време на церемонията Сака прочете писмо от момче, което разказва как благодарение на дейностите на футболиста неговото училище е получило дъска за писане. Така то и съучениците му са получили възможност да се учат да пишат.