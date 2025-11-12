БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
Чете се за: 00:37 мин.
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява...
Чете се за: 01:00 мин.
Росен Желязков: До края на годината очакваме третото...
Чете се за: 01:22 мин.
Президентът Румен Радев с критики към властта за особения...
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Булгаргаз" предлага намаление на цената на природния газ с близо 1 на сто за декември

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Запази
булгаргаз предлага ниска цена газа август
Слушай новината

"Булгаргаз" предлага цена на природния газ за декември от 65,24 лева (33,36 евро) за мегаватчас (MWh), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това е посочено в заявление на дружеството, подадено до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), която трябва да утвърди цената. Заявлението е публикувано на интернет страницата на КЕВР.

Регулаторът утвърди цена на природния газ за ноември в размер на 65,82 лв./MWh (33,65 евро) без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това означава, че "Булгаргаз" предлага цената за декември да е с 0,88 процента по-ниска.

От дружеството отбелязват, че клиентите им значително са завишили първоначално подадените си заявки за декември приблизително с 266 000 MWh като основният дел от това завишение е от искания за повишени заявки от регулирани клиенти. Като резултат значително намалява влиянието на доставната цена на азерските количества върху крайната цена поради спад на дела им в общия ценови микс, посочват от компанията.

#Булгаргаз #цена на природния газ #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
1
Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за...
ВМА отстрани от работа лекаря, прегазил куче в столичния квартал "Разсадника"
2
ВМА отстрани от работа лекаря, прегазил куче в столичния квартал...
Борисов към президента Радев: Слагай вето или пускай, а не ни давай съвети
3
Борисов към президента Радев: Слагай вето или пускай, а не ни давай...
Семейство загърби цивилизацията и се премести да живее с трите си деца в гората
4
Семейство загърби цивилизацията и се премести да живее с трите си...
"Референдум": Кой носи най-голяма отговорност за сивата икономика в България?
5
"Референдум": Кой носи най-голяма отговорност за сивата...
Катастрофата със загинал на Околовръстното: Димитър Любенов призна, че е пил преди да се качи в автомобила си
6
Катастрофата със загинал на Околовръстното: Димитър Любенов призна,...

Най-четени

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
6
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...

Още от: Бизнес

На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от касичката?
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от касичката?
Казусът "Лукойл": Каква е ролята на "особен управител" в рафинерията? Казусът "Лукойл": Каква е ролята на "особен управител" в рафинерията?
Чете се за: 07:20 мин.
Продължава проверката на ДАНС в "Лукойл" Продължава проверката на ДАНС в "Лукойл"
Чете се за: 00:42 мин.
Бъдещето на "Лукойл": Държавата с мерки за съдбата на рафинерията в Бургас Бъдещето на "Лукойл": Държавата с мерки за съдбата на рафинерията в Бургас
Чете се за: 06:07 мин.
Управляващите внесоха законопроект за особен управител в "Лукойл" - България Управляващите внесоха законопроект за особен управител в "Лукойл" - България
Чете се за: 04:05 мин.
Асен Василев, ПП-ДБ: Оттеглянето от сделката за "Лукойл" е силно притеснително Асен Василев, ПП-ДБ: Оттеглянето от сделката за "Лукойл" е силно притеснително
Чете се за: 04:05 мин.

Водещи новини

Русия е готова да възобнови преговорите с Украйна в Истанбул
Русия е готова да възобнови преговорите с Украйна в Истанбул
Чете се за: 00:15 мин.
По света
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява правомощията си от ареста Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява правомощията си от ареста
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Софийският градски съд разгледа експертизи по делото за убийството на Пейо Пеев Софийският градски съд разгледа експертизи по делото за убийството на Пейо Пеев
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Заради клип с чуждестранен кортеж: НСО започва проверка по случая
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Особеният управител в рафинерията в Бургас: Задочен спор между...
Чете се за: 06:02 мин.
У нас
Жечо Станков: България има бензин за 6 месеца, дизел – за 4...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
След бруталния случай с кучето Мая: "Този човек просто остави...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ