Бурен вятър спря полетите на летището в София

Силен южен вятър парализира работата на Летище София. Шест самолета бяха отклонени към други градове, а пет полета бяха отменени. Поривите на вятъра достигнаха до около 100 км/ч, което направи кацането твърде опасно.

Пилотите сами решават дали да кацнат, но при толкова силен вятър рискът е твърде голям. Затова част от самолетите бяха насочени към по-безопасни летища, докато времето се успокои.

Пътниците трябваше да изчакат с часове, но летищните екипи увериха, че безопасността е на първо място. Работата на летището постепенно се нормализира след като бурята отмина.