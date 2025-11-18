БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бурен вятър спря полетите на летището в София

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:50 мин.
Деца
пет полета били пренасочени летище софия заради гъстата мъгла
Силен южен вятър парализира работата на Летище София. Шест самолета бяха отклонени към други градове, а пет полета бяха отменени. Поривите на вятъра достигнаха до около 100 км/ч, което направи кацането твърде опасно.

Пилотите сами решават дали да кацнат, но при толкова силен вятър рискът е твърде голям. Затова част от самолетите бяха насочени към по-безопасни летища, докато времето се успокои.

Пътниците трябваше да изчакат с часове, но летищните екипи увериха, че безопасността е на първо място. Работата на летището постепенно се нормализира след като бурята отмина.

Product image
