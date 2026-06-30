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Бургас влиза в битката за домакинство на Волейболната лига на нациите през 2027 година

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Спорт
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Общинският съвет одобри кандидатурата на града и предвиди средства за организацията на турнира след успешното домакинство през 2025 г.

Бургас влиза в битката за домакинство на Волейболната лига на нациите през 2027 година
Снимка: БТА
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Община Бургас ще кандидатства за домакинство на турнир от мъжката Волейболна лига на нациите през 2027 година, след като Общинският съвет одобри предложението на кмета Димитър Николов на редовното си заседание.

С решението общинските съветници дадоха съгласие Общината да подпише договор с Българската федерация по волейбол, ако Международната федерация (FIVB) одобри кандидатурата на морския град. Освен това в бюджета на Бургас за 2027 година ще бъдат заложени 420 хиляди евро с ДДС, които да покрият част от организационните разходи по турнира.

Средствата ще бъдат използвани за хотелско настаняване, транспорт, изхранване и логистично обезпечаване на участниците и официалните лица. Ако Бургас получи домакинството, градът ще бъде официален партньор на Българската федерация по волейбол и ще получи сериозно международно рекламно присъствие по време на телевизионните излъчвания на срещите.

Решението стъпва върху успешния опит на Бургас като домакин на Волейболната лига на нациите през юни 2025 година. Тогава двубоите в зала „Арена Бургас“ привлякоха близо 30 хиляди зрители, а четирите срещи на българския национален отбор се изиграха пред препълнени трибуни.

Според анализ на Българската федерация по волейбол и нейни международни партньори, домакинството е донесло близо 4 милиона евро преки приходи за местната икономика чрез нощувки, транспорт, ресторантьорски и туристически услуги. Отчетени са около 18 хиляди нощувки, като близо 80 процента от посетителите са били гости на Бургас. Телевизионната аудитория на турнира е достигнала приблизително 9 милиона зрители по света.

От Общината подчертават, че освен значителния икономически ефект, подобни прояви затвърждават позициите на Бургас като предпочитана дестинация за големи международни спортни събития и допринасят за популяризирането на града пред световна аудитория.

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#Волейболна Лига на нациите за мъже 2027 #зала "Арена Бургас"

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