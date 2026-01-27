Буря прекрати проверка на Локомотив Пловдив в Турция

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Илияна Йотова продължава срещите си за...
Чете се за: 01:07 мин.
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и...
Чете се за: 02:57 мин.
Рая Назарян след срещата си с президента Илияна Йотова:...
Чете се за: 02:37 мин.
Частично бедствено положение в шест села в Община Ардино
Чете се за: 00:32 мин.
Проф. Ива Христова: Четири области са в предепидемична...
Чете се за: 03:25 мин.

Контролата на "черно-белите" с Азия Талас бе спряна в 50-та минута.

без капитана димитър илиев пловдивският локомотив започна зимната подготовка
Слушай новината

Втората контрола на Локомотив Пловдив от подготвителния лагер в Турция бе прекратена. Причината е свързана с лошите метеорологични условия в Белек. Проверката на пловдивчани срещу Азия Талас бе спряна в 50-та минута заради буря, разразила се над турския курорт.

Българският тим започна по-активно срещата и още в самото начало имаше шанс да открие резултата чрез Жулиен Лами, но топката бе избита пред голлинията. Малко след това опасен изстрел на Александър Александров от границата на наказателното поле премина покрай вратата. Все пак в 20-ата минута „черно-белите“ оползотвориха игровото си преимущество. Енцо Еспиноса центрира към Аксел Велев, който засече точно с глава за 1:0.

До края на първата част и двата отбора имаха по един добър шанс за попадение, но и в двата случая вратарите се намесиха качествено.

Така се стигна до 50-ата минута, когато мачът бе спрян заради силна буря и градушка, а впоследствие бе взето решение двубоят да бъде прекратен.

#ФК Азия Талас #Първа лига 2025/2026 #ПФК Локомотив Пловдив

