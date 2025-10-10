Бурята „Алиса“ превърна Испания в море

Няколко региона в югоизточна Испания са под червен код за опасно време, след като силни и продължителни дъждове предизвикаха хаос в страната. Полети са отменени, а от град Мурсия вече се извършват евакуации.

Стихията е причинена от бурята Алиса, която според испанската метеорологична служба AEMET ще продължи да носи тропически валежи през следващите дни. На места се очакват до 300 литра дъжд на квадратен метър – количество, което обикновено пада за няколко месеца!

Бурята е част от природно явление, наречено DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) – изолирана студена въздушна маса високо в атмосферата. Когато се срещне с топлия въздух над Средиземно море, резултатът е бури, гръмотевици и поройни дъждове.

Най-засегнати са районите около Кабо де ла Нао, между Валенсия и Аликанте, където само за един час може да паднат над 60 мм дъжд, предизвиквайки светкавични наводнения и свлачища.

Властите предупреждават жителите и туристите да избягват ниските места и реките, да следят предупрежденията и да останат на сигурно място.

Това не е първият път, когато Испания е ударена от подобна стихия. През октомври 2024 г., друга буря DANA удари Валенсия, причинявайки едни от най-тежките наводнения за последното столетие, при които загинаха над 200 души.

Обикновено такива силни DANA-бури се случват веднъж или два пъти на десетилетие, но случаят с „Алиса“ показва, че климатът в региона става все по-екстремен.