Съдът остави в ареста Благомир Коцев
Чете се за: 00:42 мин.
Бедственото положение в Елените се удължава с още 7 дни
Чете се за: 00:50 мин.
Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата
Чете се за: 01:57 мин.
ЕК отпуска 7,4 млн. евро спешна подкрепа за земеделците у нас
Чете се за: 02:12 мин.
Нобелът за мир отива при политическа активистка от Венецуела
Чете се за: 02:05 мин.

Бурята „Алиса“ превърна Испания в море

Чете се за: 02:02 мин.
Мурсия под вода и червен код за опасност

наводнения спряха високоскоростните влакове франция испания
Няколко региона в югоизточна Испания са под червен код за опасно време, след като силни и продължителни дъждове предизвикаха хаос в страната. Полети са отменени, а от град Мурсия вече се извършват евакуации.

Стихията е причинена от бурята Алиса, която според испанската метеорологична служба AEMET ще продължи да носи тропически валежи през следващите дни. На места се очакват до 300 литра дъжд на квадратен метър – количество, което обикновено пада за няколко месеца!

Бурята е част от природно явление, наречено DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) – изолирана студена въздушна маса високо в атмосферата. Когато се срещне с топлия въздух над Средиземно море, резултатът е бури, гръмотевици и поройни дъждове.

Най-засегнати са районите около Кабо де ла Нао, между Валенсия и Аликанте, където само за един час може да паднат над 60 мм дъжд, предизвиквайки светкавични наводнения и свлачища.

Властите предупреждават жителите и туристите да избягват ниските места и реките, да следят предупрежденията и да останат на сигурно място.

Това не е първият път, когато Испания е ударена от подобна стихия. През октомври 2024 г., друга буря DANA удари Валенсия, причинявайки едни от най-тежките наводнения за последното столетие, при които загинаха над 200 души.

Обикновено такива силни DANA-бури се случват веднъж или два пъти на десетилетие, но случаят с „Алиса“ показва, че климатът в региона става все по-екстремен.

Рок легендите Def Leppard получиха звезда на Алеята на славата в Холивуд
Рок легендите Def Leppard получиха звезда на Алеята на славата в Холивуд
Илън Мъск се готви да представи конкурент на Уикипедия Илън Мъск се готви да представи конкурент на Уикипедия
Чете се за: 00:47 мин.
Швейцария чества 150 години от създаването на млечния шоколад Швейцария чества 150 години от създаването на млечния шоколад
Чете се за: 00:35 мин.
Уловиха най-голямата риба тон в Дания от 75 години насам Уловиха най-голямата риба тон в Дания от 75 години насам
Чете се за: 00:37 мин.
Стивън Кинг е най-забраняваният автор в американските училища Стивън Кинг е най-забраняваният автор в американските училища
Чете се за: 00:55 мин.
Нобел за мир получи венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо Нобел за мир получи венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо
Чете се за: 00:32 мин.

