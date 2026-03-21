Бурята „Тереза“ връхлетя Канарските острови

Временно са отворени убежища, а достъпът до националния парк "Тейде" е ограничен

Бурята „Тереза“ удари Канарските острови, причинявайки силен вятър, проливни дъждове и снеговалежи в планинските части, включително около вулкана Тейде на остров Тенерифе. По разпореждане на властите събитията на открито са отменени, а някои от пътищата- затворени.

Регионалното правителство спря учебните занятия за два дни на островите Тенерифе, Ла Палма, Ла Гомера и Ел Йеро.

Сериозни са и смущенията във въздушния трафик – до момента над 30 полета са отменени или пренасочени, като се очакват допълнителни закъснения. В някои райони на Тенерифе поривите на вятъра достигат до 100 км/ч. Според прогнозите за 12 часа валежите могат да надхвърлят 100 л/кв.м.

Метеоролозите предупреждават за наводнения, опасно вълнение по крайбрежието и риск от свлачища. Временно са отворени убежища, а достъпът до националния парк "Тейде" е ограничен. Бурята „Тереза“ се очаква да отслабне до неделя, но жълт код за опасно време ще остане в сила през първата половина на следващата седмица.

Текст: Виктория Коева, стажант-репотер

#бурята "Тереза" #Канарски острови

