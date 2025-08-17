"Църква" с призив за молитва за пострадалите при зверската катастрофа с автобус, момичета

"Здравейте, скъпи братя и сестри, искам да ви призова да се обединим в молитва за двете момичета, които са пострадали сериозно при катастрофа в София. Те са се намирали в автомобила, който се е врязал в автобус", написаха във Фейсбук страницата, озаглавена "Словото на Бог".

"Нека ги издигнем в молитва и да измолим от Господ пълно възстановяване и бързо оздравяване за тях. Нека се помолим също така и за техните близки, които в този момент преминават през огромно изпитание. ​Молитвата ни е силна, когато сме заедно. Вярвам, че Бог ще чуе призивите ни. Нека Той даде мир и утеха на всички засегнати. Благодаря ви!".