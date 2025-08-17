Съдът решава дали 21-годишният Виктор Илиев, който влетя с кола в автобус и уби човек, да остане в ареста

Софийски градски съд започна разглеждане на искането на прокуратурата за налагане на постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража" на Виктор Илиев, обвинен за причиняване на катастрофа и смърт по непредпазливост при шофиране с превишена скорост.

Според прокурор Сабина Христова налице са достатъчно доказателства, че обвиняемият Виктор Илиев е извършил престъплението и има реално опасност той да извърши и друго престъпление и да се укрие.

Затова трябва да му се наложи мярка "задържане под стража."

Тя съобщи още, че в катастрофиралия автомобил е открита бутилка с райски газ и има свидетелски показания , че Виктор Илиев е използвал райски газ.

Според защитата, Албена Койчева, 21-годишният Виктор Илиев има фрактури на гръбначния стълб, ребрата, мозъчна контузия и трябва да продължи лечението му във ВМА.

Затова той не е в състояние да се укрие или да извърши друго престъпление.

Защитата поиска по-лека мярка. Решението на съда ще стане ясно след 16.40 днес.

Един човек загина, а трима други са в тежко състояние след зверска катастрофа между автомобил, шофиран от Виктор Илиев, и автобус на градския транспорт в София.

снимки: БГНЕС

Инцидентът стана в петък през нощта, когато Илиев заби колата си с над 170 км./ч. в изчакващ на червен светофар автобус на градския транспорт. Катастрофата стана на кръстовището на столичните булеварди "Възкресение" и "Константин Величков". Илиев получил шофьорска книжка на 1 август, и за две седмици успял да натрупа 7 наказания от органите на Пътна полиция.