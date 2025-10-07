Цървена звезда и Коди Милър-Макинтайър стартираха Адриатическата лига със загуба

Сръбският Цървена звезда и българският национал Коди Милър-Макинтайър загубиха първата си среща за сезона в баскетболната Адриатическа лига.

Цървена звезда отстъпи пред хърватския Задар със 79:85 в двубой от първия кръг в група В на международната надпревара, в която участва и друг български национал Борислав Младенов с австрийския си тим Виена.

Американецът с български паспорт Милър-Макинтайър завърши с 2 точки, 2 борби и 2 асистенции за 15 минути на терена.

Най-резултатен за победителите от Задар беше черногорецът Владимир Михайлович с 21 борби и 4 борби.

Сега за Цървена звезда първо предстои гостуване на шампиона в Евролигата Фенербахче в Турция на 10 октомври, както и две домакинства след това - на литовския Жалгирис на 14 октомври и на испанския Реал Мадрид на 17 октомври, а в Адриатическата лига приема словенския Илирия на 20 октомври.