БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Евакуираха още четирима моряци от танкера...
Чете се за: 05:30 мин.
ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте...
Чете се за: 04:45 мин.
Описват щетите след пороя в созополското село Зидарово
Чете се за: 02:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Цената на винетките - ще има ли промяна през новата година?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Запази

Над 682 хил. годишни изтичат в началото на 2026 г.

апи възможни затруднения закупуването винетки
Слушай новината

През първите два месеца на 2026 г. изтича срокът на валидност на над 682 хил. годишни винетки за леки автомобили.

От тях около 311 хил. изтичат през януари, а над 371 хил. през февруари.

На интернет страницата www.bgtoll.bg от бутона „Проверка на винетка“ след въвеждане на регистрационния номер на автомобила и държавата, в която е регистриран, всеки може да провери и получи информация за крайния срок на винетката, независимо откъде е купена – от обекти на Агенция „Пътна инфраструктура“ или в търговската мрежа на партньорите. Статусът може да е „активен“, „с изтекъл срок“ или „неизползван“ в случаите, когато винетката е купена с отложен старт до 30 дни от началната дата на валидност.

Цените на винетките през 2026 г. ще са същите каквито са и в момента.

От 1 януари 2026 г. те ще се изписват в евро и лева. Преизчисляването ще се извършва автоматично по официалния фиксиран курс и няма да изисква допълнителни действия от потребителите. Националното тол управление напомня, че винетка може да бъде купена до 30 календарни дни по-рано, което помага на шофьорите да планират навреме пътуванията си около празниците за посрещане на Коледа и Нова година.

При плащане в брой през януари 2026 г. ще бъде възможно плащане както в лева, така и в евро, съгласно правилата за въвеждане на единната европейска валута. Плащанията по електронен път ще се извършват в евро.

Цените в евро и лева са следните:

Годишна – 49,60 евро (97 лв.);
Тримесечна – 27,61 евро (54 лв.);
Месечна – 15,34 евро (30 лв.);
Седмична – 7,67 евро (15 лв.);
Уикенд – 5,11 евро (10 лв.);
Еднодневна – 4,09 евро (8 лв.) - в сила от 3 февруари 2026 г.
Еднодневната винетка ще бъде въведена от 3 февруари 2026 г. Тя ще важи за леки автомобили до 3,5 тона и ще позволява ползване на републиканската пътна мрежа за срок от 24 часа.

Националното тол управление апелира потребителите при купуване на винетка да използват сайта www.bgtoll.bg или мобилното приложение, както и останалите канали за продажба на АПИ – на гише срещу плащане в брой или чрез терминал за самотаксуване – с карта.

Гишета са разположени на основните гранични контролно-пропускателни пунктове, както и в 27-те областни пътни управления в цялата страната. Терминалите за самотаксуване са 464. Винетки може да бъдат купени и от партньорската мрежа на Агенция „Пътна инфраструктура“ чрез сайтовете www.vinetki.bg, www.tollpass.bg, www.digitoll.bg, www.yettel.bg, www.A1.bg, www.vivacom.bg, www.grabo.bg, www.my.fibank.bg www.spotins.bg, epay.bg, www.boleron.bg както и на каса в „А1“, „Виваком“, „Български пощи“, „Easy Pay“, „Fast Pay“, „Колхида 3б“, в бензиностанциите „Лукойл“, „Петрол“, „ОМВ“, „ЕКО“, „Круиз“, „Бенита“, „Газпром“, „Шел“, „ВиЕм Петролиум, сервизни центрове „Тахо Венци“, застрахователни брокери „Ай енд Джи Иншурънс Брокерс“, „Омникар и Партньори“, „Дженерал Брокер“ или чрез мобилните приложения ОББ Мобайл, TollPass, Phyre, Амарант България, iCard, Cardbox, Epay и Булбанк Мобайл.

При купуването на винетка е необходимо потребителите внимателно да преглеждат и проверяват въведената от тях или от съответния служител информация преди да потвърдят финалното плащане. Отговорността за попълване на коректна информация за номер на пътното превозно средство, категорията му и периода на валидност на винетката е на собственика или ползвателя му. В случай на неправилно декларирани данни се счита, че не е заплатена дължимата такса за съответния автомобил.

Вписването на символите от регистрационния номер може да бъде и на кирилица, и на латиница, но да съответства на символите в самия регистрационен номер. При изписването на номера се въвеждат само букви и цифри. Символите 0 (нула) и О (буква О) не са взаимозаменяеми. За цифра от номера трябва да се изпише 0 (нула), а за буква „О“. В случай че регистрационният номер съдържа тире, точка или интервал, те не се въвеждат.

#винетки #цена

Последвайте ни

ТОП 24

Огромно свлачище затвори прохода Троян - Кърнаре в двете посоки (СНИМКИ И ВИДЕО)
1
Огромно свлачище затвори прохода Троян - Кърнаре в двете посоки...
Тежка катастрофа край Севлиево, има загинал
2
Тежка катастрофа край Севлиево, има загинал
Млад мъж загина при челен сблъсък на изхода на Велинград
3
Млад мъж загина при челен сблъсък на изхода на Велинград
"Отвсякъде вода идва": Остава в сила частичното бедствено положение в Община Созопол
4
"Отвсякъде вода идва": Остава в сила частичното бедствено...
Антиправителствени протести на българи зад граница се проведоха в различни части на Европа
5
Антиправителствени протести на българи зад граница се проведоха в...
Синът на Тръмп заяви, че САЩ нямат желание да пишат чекове за финансиране на Украйна във войната с Русия
6
Синът на Тръмп заяви, че САЩ нямат желание да пишат чекове за...

Най-четени

10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
1
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
2
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
3
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът свърши златна работа
4
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът...
"Ще има дела за лъжесвидетелстване" – Благомир Коцев с твърд отговор на атаките около дарителската кампания
5
"Ще има дела за лъжесвидетелстване" – Благомир...
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал "Лозенец" вече грее с коледна украса
6
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал...

Още от: Регионални

Евакуираха още четирима моряци от танкера "Кайрос", изследват водата за замърсяване
Евакуираха още четирима моряци от танкера "Кайрос", изследват водата за замърсяване
Описват щетите след пороя в созополското село Зидарово Описват щетите след пороя в созополското село Зидарово
Чете се за: 02:35 мин.
Блокадата на гръцките фермери: Транспортни работници у нас искат държавата да се намеси, готвят се да сезират и ЕК Блокадата на гръцките фермери: Транспортни работници у нас искат държавата да се намеси, готвят се да сезират и ЕК
Чете се за: 02:07 мин.
Блокираният танкер до Ахтопол: Трима моряци са евакуирани, местните се опасяват от екологична катастрофа Блокираният танкер до Ахтопол: Трима моряци са евакуирани, местните се опасяват от екологична катастрофа
Чете се за: 04:07 мин.
Каква е обстановката след наводненията в Бургаско? Каква е обстановката след наводненията в Бургаско?
Чете се за: 03:00 мин.
Властите: Корабът "Кайрос" е закотвен стабилно и не представлява заплаха за българското крайбрежие, евакуирани са трима души Властите: Корабът "Кайрос" е закотвен стабилно и не представлява заплаха за българското крайбрежие, евакуирани са трима души
Чете се за: 04:27 мин.

Водещи новини

Евакуираха още четирима моряци от танкера "Кайрос", изследват водата за замърсяване
Евакуираха още четирима моряци от танкера "Кайрос",...
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Вицепрезидентът Йотова: Вотът на недоверие е по-различен, има подкрепа на огромното мнозинство от гражданите Вицепрезидентът Йотова: Вотът на недоверие е по-различен, има подкрепа на огромното мнозинство от гражданите
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте си оставката преди сряда! ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте си оставката преди сряда!
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Втора версия на Бюджет 2026: Тристранката обсъжда новата план-сметка Втора версия на Бюджет 2026: Тристранката обсъжда новата план-сметка
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Описват щетите след пороя в созополското село Зидарово
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Ново изпитание пред властта: Депутатите гласуват шестия вот на...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Тръмп: Зеленски не е готов да подпише споразумението
Чете се за: 01:37 мин.
По света
Коледно настроение в Полша: Краков блести с внушителната 15-метрова...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ