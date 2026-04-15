Часовник, отброяващ времето до старта на Обиколката на Италия, ще бъде открит пред „Св. Александър Невски“

Часовник, с който ще бъде отброено времето до старта на Обиколката на Италия, ще бъде открит в четвъртък, 16. април, на площада пред храм-паметника „Св. Александър Невски“.

Сред гостите на официалното събитие ще бъде и министърът на младежта и спорта Димитър Илиев.

Церемонията ще започне в 17:00 часа и ще се проведе в частта на площада в близост до ул. „Раковски“.

Откриването на тотема е поредна стъпка от подготовката на България домакинството на първите три етапа от Джиро д'Италия 2026. Едно от най-големите колоездачни състезания в света ще стартира на 8 май в Несебър. Джирото ще остане на територията на България в първите си три етапа и ще премине още през Бургас, Велико Търново, Пловдив и София.

БНТ 3 ще излъчва изцяло трите етапа на състезанието Giro d’Italia 2026.