Челен сблъсък в Пловдивско, има жертва

Шофьор е загинал при челен сблъсък между два автомобила на второкласния път II-56 днес, съобщават от полицията в Пловдив. Сигналът за произшествието в участъка между квартал "Парчевич" в град Раковски и село Стряма, е получен около 15.40 ч.

Лек автомобил навлязъл в лентата за насрещно движение и се ударил в друга кола.

От пристигналия на място екип на спешна медицинска помощ е констатирана смъртта на 59-годишния мъж, управлявал първата кола.

Другият водач, на 42 години, е транспортиран в пловдивска болница за прегледи. Неговата алкохолна проба е отрицателна.