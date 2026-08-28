Челси и Фулъм преодоляха втория кръг на Купата на Лигата

Челси преодоля с лекота втория кръг на турнира Купата на Лигата, след като се наложи 2:0 над третодивизионния Лутън Таун. Дани Уелбек отбеляза дебюта си с попадение, а Шаби Алонсо записа победа в първия си домакински мач начело на лондончани.

Уелбек бе точен с глава пет минути след началото на второто полувреме, когато засече центриране на Мало Густо. "Сините", които започнаха в силен състав с Коул Палмър, Морган Роджърс и Рийс Джеймс, доминираха остатъка от срещата и спечелиха с 2:0, след като Хакийм Одофин си вкара автогол в 78-та минута.

Челси ще срещне Лийдс Юнайтед в следващия кръг.

Родриго Мунис вкара първия си гол от повече от година и Фулъм се наложи с 3:0 над Уимбълдън, за да се класира в следващия кръг на турнира. Емил Смит Роу бе точен с глава и Родриго Мунис вкара втори гол преди почивката, а Гонсало Гарсия оформи крайния резултат в добавеното време на мача.

В третия кръг Фулъм ще срещне Уест Хем.