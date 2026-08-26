БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
АЕЦ "Козлодуй" намали мощността на пети блок до...
Чете се за: 00:42 мин.
Откриха тялото на 7-годишното дете, изчезнало в морето...
Чете се за: 00:45 мин.
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в...
Чете се за: 04:22 мин.
Доц. Ангел Кунчев подаде оставка като главен държавен...
Чете се за: 04:15 мин.
Атанас Пеканов: Целта е да усвоим над 95% от средствата...
Чете се за: 07:00 мин.
Сериозен спад на река Дунав бе отчетен при Свищов
Чете се за: 01:05 мин.
Откриха дрон на плаж във Варна (СНИМКИ)
Чете се за: 01:37 мин.
Депутатите се събират за първото си заседание след...
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Челси обмисля трансферен удар с Емилиано Мартинес

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:42 мин.
Спорт
Запази

Световният шампион с Аржентина е бил предложен на лондончани след колебливото представяне на Роберт Санчес, а Астън Вила вече привлече нов вратар

Челси обмисля трансферен удар с Емилиано Мартинес
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Челси обмисля късен ход на трансферния пазар за Емилиано Мартинес, след като бъдещето на аржентинския вратар в Астън Вила изглежда все по-несигурно. Според Sky Sports представители на 33-годишния страж вече са предложили клиента си на лондонския клуб.

Интересът на Челси идва в момент, когато настоящият №1 Роберт Санчес е под сериозно напрежение. Испанецът допусна грешки при победата над Фулъм, а представянето му отново повдигна въпроса дали клубът не се нуждае от по-сигурна фигура на вратата.

Мартинес от своя страна е изправен пред раздяла с Астън Вила. Бирмингамци привлякоха Зион Сузуки от Парма за близо 30 милиона паунда, което е ясен сигнал за промяна в йерархията под рамката. Аржентинецът беше желан и от Ювентус, но италианският гранд в крайна сметка се насочи към Гулиелмо Викарио.

Мартинес се превърна в една от основните фигури на Астън Вила след трансфера си от Арсенал през 2020 година. Той има 256 мача за клуба, а през май помогна на отбора да триумфира в Лига Европа. Стражът беше важна част и от съставите, които се класираха за Шампионската лига под ръководството на Унай Емери.

Репутацията му на международната сцена е още по-впечатляваща. Мартинес стана световен шампион с Аржентина през 2022 година, а четири години по-късно помогна на "албиселесте“ да достигне до второто място на Мондиал 2026. В колекцията му са още две титли от Копа Америка и трофеят от "Финалисима“.

Бившият английски национал Пол Мърсън също призова Челси да разгледа сериозно възможността за трансфер, определяйки Мартинес като "един от най-добрите вратари в света“. Според него, ако лондончани искат отново да бъдат сред водещите европейски отбори, се нуждаят от вратар от най-висока класа.

До края на трансферния прозорец остава малко време, но ситуацията създава предпоставки за изненадваща сделка между Челси и Астън Вила, която може да изпрати световния шампион на "Стамфорд Бридж“.

#ФК Астън Вила #Емилиано Мартинес

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Проливни дъждове и в сряда
1
Проливни дъждове и в сряда
Почина световната звезда Доли Партън
2
Почина световната звезда Доли Партън
Издирват 7-годишно дете, изчезнало в морето край Созопол
3
Издирват 7-годишно дете, изчезнало в морето край Созопол
Откриха тялото на 7-годишното дете, изчезнало в морето край Созопол
4
Откриха тялото на 7-годишното дете, изчезнало в морето край Созопол
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
5
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...
Доц. Ангел Кунчев подаде оставка като главен държавен здравен инспектор
6
Доц. Ангел Кунчев подаде оставка като главен държавен здравен...

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
2
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на България
3
Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на...
Проливни дъждове и в сряда
4
Проливни дъждове и в сряда
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
5
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
Верижна катастрофа с четири автомобила на АМ „Тракия“, няма пострадали
6
Верижна катастрофа с четири автомобила на АМ „Тракия“,...

Още от: Европейски футбол

Бруно Фернандеш вдигна летвата пред Манчестър Юнайтед: Трябва да се изкачваме все по-нагоре
Бруно Фернандеш вдигна летвата пред Манчестър Юнайтед: Трябва да се изкачваме все по-нагоре
Италия обърна гръб на Инфантино и застана твърдо зад УЕФА Италия обърна гръб на Инфантино и застана твърдо зад УЕФА
Чете се за: 02:30 мин.
УЕФА отстъпва от бойкота на ФИФА, но битката с Джани Инфантино продължава УЕФА отстъпва от бойкота на ФИФА, но битката с Джани Инфантино продължава
Чете се за: 01:50 мин.
Ламин Ямал разтревожен от задаващи се раздели в Барселона Ламин Ямал разтревожен от задаващи се раздели в Барселона
Чете се за: 01:47 мин.
Матия Перин премина от Ювентус в Палермо Матия Перин премина от Ювентус в Палермо
Чете се за: 00:52 мин.
Кристъл Палас привлече Аксел Дисаси под наем от Челси Кристъл Палас привлече Аксел Дисаси под наем от Челси
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Министърът на отбраната: Всички дронове, паднали или намерени на наша територия, са разузнавателни или примамки
Министърът на отбраната: Всички дронове, паднали или намерени на...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Заради несъгласие с реформата на здравните инспекции: Доц. Ангел Кунчев подаде оставка Заради несъгласие с реформата на здравните инспекции: Доц. Ангел Кунчев подаде оставка
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Смъртоносни наводнения в Непал: Загинали са над 100 души, близо 400 туристи са в неизвестност Смъртоносни наводнения в Непал: Загинали са над 100 души, близо 400 туристи са в неизвестност
Чете се за: 02:45 мин.
По света
МВнР: Няма данни за пострадали българи при наводненията в Непал
Чете се за: 00:55 мин.
По света
"Евровизия 2027": Пускат по-рано полетите Виена - Бургас
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Заради изкуствения интелект - сканират и унищожават милиони...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Светът скърби за Доли Партън – кралицата на кънтри музиката
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ