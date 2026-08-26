Челси обмисля трансферен удар с Емилиано Мартинес

Челси обмисля късен ход на трансферния пазар за Емилиано Мартинес, след като бъдещето на аржентинския вратар в Астън Вила изглежда все по-несигурно. Според Sky Sports представители на 33-годишния страж вече са предложили клиента си на лондонския клуб.

Интересът на Челси идва в момент, когато настоящият №1 Роберт Санчес е под сериозно напрежение. Испанецът допусна грешки при победата над Фулъм, а представянето му отново повдигна въпроса дали клубът не се нуждае от по-сигурна фигура на вратата.

Мартинес от своя страна е изправен пред раздяла с Астън Вила. Бирмингамци привлякоха Зион Сузуки от Парма за близо 30 милиона паунда, което е ясен сигнал за промяна в йерархията под рамката. Аржентинецът беше желан и от Ювентус, но италианският гранд в крайна сметка се насочи към Гулиелмо Викарио.

Мартинес се превърна в една от основните фигури на Астън Вила след трансфера си от Арсенал през 2020 година. Той има 256 мача за клуба, а през май помогна на отбора да триумфира в Лига Европа. Стражът беше важна част и от съставите, които се класираха за Шампионската лига под ръководството на Унай Емери.

Репутацията му на международната сцена е още по-впечатляваща. Мартинес стана световен шампион с Аржентина през 2022 година, а четири години по-късно помогна на "албиселесте“ да достигне до второто място на Мондиал 2026. В колекцията му са още две титли от Копа Америка и трофеят от "Финалисима“.

Бившият английски национал Пол Мърсън също призова Челси да разгледа сериозно възможността за трансфер, определяйки Мартинес като "един от най-добрите вратари в света“. Според него, ако лондончани искат отново да бъдат сред водещите европейски отбори, се нуждаят от вратар от най-висока класа.

До края на трансферния прозорец остава малко време, но ситуацията създава предпоставки за изненадваща сделка между Челси и Астън Вила, която може да изпрати световния шампион на "Стамфорд Бридж“.