Черно море победи Септември за първа суха мрежа и прекъсна негативната си серия в първенството

Черно море постигна важна победа с 2:0 срещу Септември в двубой от 12-ия кръг на Първа лига. Възпитаниците на Илиан Илиев взеха трите точки на стадион "Тича“ във Варна след попадения на Георги Лазаров и Васил Панайотов през първото полувреме.

Срещата противопостави два отбора, намиращи се в долната част на класирането, за които успехът беше от особено значение. Варненци влязоха в мача с необходимостта да подобрят представянето си след трудното начало на сезона, докато столичани се надяваха на положителен резултат при треньорската промяна в клуба.

Двубоят започна с пет минути закъснение заради проблем с електрозахранването на стадиона. Септември беше без новия си наставник Младен Кашчелан на резервната скамейка, тъй като документите му все още не бяха готови. Черногорският специалист наблюдава срещата от трибуните, а отборът беше воден от неговия помощник Едуард Щайнбрехер.

Черно море започна по-активно и откри резултата в 15-ата минута. Идрис Бунаас изведе Георги Лазаров с подаване в дълбочина, а нападателят надбяга своя пазач и преодоля излезлия напред вратар Владимир Иванов. Стражът на гостите не успя да се намеси убедително и топката попадна в мрежата.

Малко по-късно Лазаров имаше възможност да удвои преднината на домакините, но след ново извеждащо подаване стреля покрай вратата. Варненци продължиха да създават положения, като Мигел Барандаш също пропусна добра възможност след подаване на Васил Панайотов.

Септември отговори с опасна атака в 25-ата минута, когато Педро Ферейра отправи удар, който срещна гредата на вратата на Черно море. Гостите бяха близо до изравняването, но секунди по-късно домакините организираха резултатна атака.

Венци Керчев проби по левия фланг, след което топката достигна до Мигел Барандаш отдясно. Той намери Васил Панайотов в наказателното поле, а капитанът на Черно море завърши атаката с удар от едно докосване за 2:0 в 26-ата минута.

До почивката двата отбора продължиха да търсят възможности в нападение, но резултатът остана непроменен и варненци се оттеглиха с комфортен аванс.

През второто полувреме срещата беше прекъсната за няколко минути, след като привърженици на Черно море хвърлиха факли на терена. Наложи се намесата на пожарникарите, преди главният съдия Георги Стоянов да разреши играта да продължи.

Септември опита да се върне в двубоя и в 71-ата минута стигна до попадение чрез Педро Ферейра. Голът обаче не беше зачетен заради нарушение срещу Селсо Сидни.

В заключителната част на срещата Черно море имаше няколко възможности да направи победата си още по-убедителна. Идрис Бунаас навлезе в наказателното поле в 78-ата минута, но ударът му беше насочен право във Владимир Иванов. Малко след това Георги Лазаров не успя да намери целта след центриране от ъглов удар.

Гостите също имаха своите шансове. Николас Фонтейн отправи мощен удар, който срещна напречната греда, а по този начин Септември за втори път в мача беше спрян от рамката на вратата.

В 87-ата минута и Черно море нямаше късмет, след като Едни Рибейро също разтресе гредата. Така двата отбора общо три пъти уцелиха рамката на противниковата врата.

В добавеното време напрежението на терена се повиши и се стигна до два червени картона. Идрис Бунаас задържа Галин Иванов, след което капитанът на Септември го удари с лакът. Съдията отстрани Иванов с директен червен картон, а Бунаас също напусна терена след получен втори жълт картон.

До последния съдийски сигнал резултатът остана непроменен и Черно море записа ценен успех с 2:0 в борбата за отдалечаване от последните места в класирането.

Победата носи три точки на варненци и дава възможност на отбора на Илиан Илиев да подобри позицията си след трудния старт на сезона. За Септември поражението задълбочава проблемите в първенството, като пред новия наставник Младен Кашчелан предстои задачата да стабилизира представянето на столичния тим.