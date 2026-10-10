Черно море подсили защитата преди сблъсъка с Левски, новото попълнение е готово за дебют

Черно море официално привлече нов футболист броени часове преди домакинството си на Левски от 11-ия кръг на Първа лига. Варненският клуб обяви подписването на договор с 28-годишния централен защитник Несторли Лумбу, който вече е картотекиран и ще бъде на разположение на старши треньора Илиан Илиев.

Новото попълнение ще може да направи официалния си дебют със зелено-бялата фланелка още в неделя, когато "моряците“ приемат Левски на стадион "Тича“. Двубоят е с начален час 17:30.

Лумбу не е непознато име за треньорския щаб на Черно море. Французинът вече записа неофициални минути за варненци, след като се появи на терена в 71-вата минута на контролата срещу Дунав на 26 септември, проведена по време на паузата в първенството.

След приятелската среща Илиан Илиев уточни, че футболистът не е на проби в клуба, а сега привличането му вече е официално потвърдено.

Несторли Лумбу е роден на 5 януари 1998 година във Франция и е висок 195 сантиметра. Централният защитник притежава опит от първенствата на Франция, Швейцария и Румъния, като през последните години се състезава основно във второто ниво на румънския футбол.

Кариерата му започва в Поаси, след което преминава през Троа и Виерзон. През 2021 година напуска родината си и подписва с швейцарския Ювентус Цюрих, където прекарва сезон и половина. За този период записва 31 мача и отбелязва два гола в първенството.

След престоя си в Швейцария Лумбу продължава кариерата си в Румъния. През последните четири години той носи екипите на Шелимбар, Александрия, Университатя Крайова, Стяуа Букурещ и Олимпия Сату Маре.

Привличането на французина осигурява допълнителна опция в центъра на отбраната на Черно море непосредствено преди важния шампионатен сблъсък с Левски.

Предстои да стане ясно дали Илиан Илиев ще заложи на новото попълнение още в неделния двубой, или ще му даде повече време за адаптация към отбора.

Срещата между Черно море и Левски ще се проведе на 11 октомври от 17:30 часа на стадион "Тича“ във Варна.