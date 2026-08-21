Черно море поглежда към първи успех в Първа лига

Черно море Тича и Дунав Русе дават старт на шестия кръг от Първа лига. Двата отбора ще кръстосат шпаги от 21:15 часа двубой, който ще бъде изигран на стадион „Тича“.

„Моряците“ ще се опитат да постигнат първа победа от началото на сезона в шампионата, тъй като до момента имат точка за пет срещи, постигайки я срещу Ботев Враца на старта. Отборът на Илиан Илиев след това записа три поредни загуби – от Спартак Варна, Ботев Пловдив и Лудогорец. В последния си мач варненци задълбочиха негативната серия с 1:4 срещу ЦСКА 1948.

В исторически план Черно море има 20 победи срещу 15 за Дунав в общо 49 изиграни мача, при 14 равенства. На свой терен варненци са още по-убедителни – от 24 срещи те са спечелили 11, завършили са наравно в 7 и са допуснали 6 поражения.

Дунав пристига във Варна след силен резултат – победа над Локомотив Пловдив с 2:1 като гост. Преди това русенци загубиха от Арда, ЦСКА и Лудогорец, а в първия си мач от сезона отстъпиха на Левски. „Драконите“ обаче показаха в поредните срещи с грандовете, че въобще не са за подценяване.