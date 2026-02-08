Черно море попари Берое след инфарктен финал

Черно море Тича намери пътя към трети пореден успех в НБЛ. Действащите вицешампиони оцеляха срещу Берое Стара Загора с 86:84 в мач, който се изигра в зала "Общинска". Срещата предложи размяна на множество серии, като драмата не липсваше, особено в заключителните секунди, когато Иван Карачич се превърна в герой, отбелязвайки победния кош за състава на Васил Евтимов, който нанесе второ последователно поражение в елита на баскетболистите, водени от Даниел Клечков.

В началото на заключителната четвърт "моряците" се лишиха от услугите на Алонзо Гафни, тъй като бе директно дисквалифициран.

Действащият носител на Купата и Суперкупата на България остава еднолично на третото място във временното класиране, като има на сметката си 14 победи и 5 загуби, а "зелено-белите" се намират на петата позиция с 8 успеха и 11 поражения. В следващия кръг Черно море почива, като ще има среща от първенството на 4 март, когато ще гостува на Шумен, докато за Берое предстои гостуване на Балкан в Ботевград на 13 февруари (петък).

Играта под коша и бързите атаки се превърнаха в основен акцент във встъпителните минути. Дариъс Куизънбери, Брет Рийд и Александър Матушев, докато гостите разчитаха на Георги Боянов, Ламонт Уест и Джелани Уотсън-Гейл. Кратък рецитал на Милен Захариев даде тон на „зелен-белите“ да изковат аванс от 4 точки в края на дебютната част.

Точната ръка на Матушев вдъхнови старозагорския отбор да си изгради и двуцифрена разлика за начало на втория период. Алонзо Гафни, Уотсън Гейл и Уест се възползваха от зоновата защита на своите съперници, за намерят „моряците“ пътя към обрата и да се приберат в съблекалнята при 43:41.

Атрактивните изпълнения, завършени от Гафни основно, осигуриха на варненския тим нов импулс и двуцифрена разлика на старта на третата част. Дейлън Уилямс, Рийд и Матушев, както и активизирането в защита, събудиха старозагорския отбор от летаргията, но действащите носители на Купата и Суперкупата си издействаха актив от 6 точки след 30 минути игра.

Точните стрелби зад дъгата на Боянов и Уотсън-Гейл позволиха на актуалните вицешампиони отново да се радват на двуцифрена преднина. Нов щурм, този път дело на Джейлън Бенджамин, Рийд, Матушев и Уилямс, осигури и обрат за домакините и аванс от 3 точки с по-малко от 3 минути, оставащи на часовника. Драмата бе пълна, а далечен снаряд на Уотсън-Гейл постави равенството на таблото във финалните 41 секунди. Така се стигна до последните 12 секунди, когато Уест не успя при своя пробив, но при добавката Иван Карачич бе точен със сирената, пращайки радостта в гостуващия лагер.

Алонзо Гафни се отличи за Черно море с 21 точки. Джелани Уотсън-Гейл финишира с 20, 8 асистенции и 4 точни стрелби зад дъгата. Ламонт Уест наниза 18 точки, Георги Боянов регистрира 15 и 6 овладени под двата ринга топки.

Александър Матушев наниза 23 точки за Берое. Брет Рид финишира с 18 и 8 борби, Дариъс Куизънбери приключи с 12 точки, Джейлън Бенджамин има 10 и 8 асистенции.