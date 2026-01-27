Черно море с две контроли в рамките на ден

Черно море продължава с подготовката си за пролетния дял в Първа лига. Футболистите на Илиан Илиев ще изиграят две контроли в рамките на ден. Утре (сряда) „моряците“ ще срещнат Локомотив Горна Оряховица от 13:00 часа на стадион „Младост“ във Варна.

3 часа по-късно варненският тим ще има за съперник Черноморец Бургас. Тази проверка ще се състои на стадион „Тича“.

Досега Черно море изигра три контролни срещи. В първата варненци победиха Фарул в Констанца с 2:1, във втората – отстъпиха пред Добруджа с 0:1, а в третата - „моряците“ надделяха над Етър Велико Търново с 6:0.

Последната проверка за „зелено-белите“ преди възобновяването на първенството е на 31 януари (събота), а съперник е отново тимът на Етър.

В първата си среща от пролетния дял на шампионата Черно море посреща градския съперник Спартак 1918 Варна на 7 февруари (събота) от 12:30 часа на „Тича“.