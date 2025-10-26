БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Георги Георгиев: Водим интензивни разговори със САЩ по...
Чете се за: 17:02 мин.
БСП решава за ротационния председател на НС и оставането...
Чете се за: 02:42 мин.
Задържаха двама души за обира в Лувъра
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Черно море също нанесе удар по самочувствието на Академик

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:32 мин.
Спорт
Запази

"Моряците" отблъснаха финалния щурм на отбора от Пловдив, който все още не познава вкуса на победата в НБЛ.

Черно море също нанесе удар по самочувствието на Академик
Снимка: НБЛ
Слушай новината

Черно море Тича се върна на бърза ръка към успехите в НБЛ. Съставът на Васил Евтимов се наложи трудно над Академик Бултекс 99 с 91:85 в среща от четвъртия кръг, изиграна в зала "Христо Борисов". Макар че държаха съдбата си в свои ръце, особено през първото полувреме, "моряците" успяха едва във финалните акорди да си подпечатат успеха и да нанесат четвърто последователно поражение на баскетболистите, водени от Йордан Янков.

Варненският тим може да се похвали с три победи, като на неговата статистика личи и една загуба, а пловдивският отбор все още не знае какво е успех от началото на сезона и вече е с четири поражения. На 30 октомври (четвъртък) Черно море ще има гостуване на Левски, докато на 1 ноември (събота) Академик ще бъде домакин на Ботев 2012.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от SESAME NBL Bulgaria (@nbl_bulgaria)


Домакините нямаха спиране на старта, а тези думи бяха затвърдени от Георги Боянов, Дженали Уотсън-Гейл и Алонзо Гафни, които бяха основните фактори за двуцифрената разлика. Епизодичните прояви на Райт-Рийво Лане и Джак Хемпхил не промениха ситуацията за гостите, което предостави възможността на „моряците“ да се откъснат с 13 точки в края на дебютната част.

Точните мерници зад арката на Венцислав Петков и Гафни затвърдиха надмощието на варненския тим във втория период. Пловдивският отбор съумя да надигне глава, използвайки постоянността на Лане и Хъмпхил, както и пробуждането на Бачев, но действащите вицешампиони се прибраха в съблекалнята при 49:46 в съблекалнята.

Реализатоеският дуел между Гафни и Обрад даде ход на второто полувреме. Точните стрелби валяха с пълна сила, а след 30 минути игра домакините изкопчиха точка актив.

„Моряците“ откриха на висота заключителната четвърт и резултатът не закъсня, тъй като започнаха отново да докосват двуцифрената преднина. Лане и Хъмпхил дадоха последни надежди на гостите, че имат шанс за нов обрат, но Боянов и Уотсън-Гейл ги отказаха от тези мечти, за да пратят радостта в домакинския лагер до финалната сирена.

Джелани Уотсън-Гейл поведе колоната на реализаторите за Черно море със своите 24 точки, допълнени от 7 асистенции и 5 точни шута зад дъгата. Алонзо Гафни се отчете с 18 и 8 борби, Венцислав Петков се разписа с 14 точки. Георги Боянов регистрира 10 и 10 овладени под двата ринга топки.

Джакез Йоу отвърна за Академик с 19 точки и 6 борби. Роджър Хемпхил приключи с 18 и 8 овладени под двата ринга топки, Обрад Томич приключи с 16 и 9 овладени под двата коша топки. Николай Михайлов финишира с 13 точки, Рийт-Рийво Лане записа 11 и 11 асистенции.

#НБЛ 2025/2026 #БК Академик Бултекс 99 #БК Черно море Тича

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Детето, паднало от скала в Рила, е транспортирано с хеликоптер до София
1
Детето, паднало от скала в Рила, е транспортирано с хеликоптер до...
На Димитровден небето се отваря
2
На Димитровден небето се отваря
Тръмп повтори - не искал да "си губи времето" със среща с Путин
3
Тръмп повтори - не искал да "си губи времето" със среща с...
Задържаха двама души за обира в Лувъра
4
Задържаха двама души за обира в Лувъра
Русия тества „Буревестник“ – ракета с ядрена мощност
5
Русия тества „Буревестник“ – ракета с ядрена мощност
Деница Сачева: Рая Назарян е кандидатът на ГЕРБ за ротационен председател на НС
6
Деница Сачева: Рая Назарян е кандидатът на ГЕРБ за ротационен...

Най-четени

Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
1
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
2
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
3
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
4
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват отсечката от Кресна до Сандански
5
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват...
Елин Пелин забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските градини и читалищата
6
Елин Пелин забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските...

Още от: Български баскетбол

Ботев 2012 намери пътя към първа победа в НБЛ
Ботев 2012 намери пътя към първа победа в НБЛ
Александър Везенков на ниво при разгром на Олимпиакос в Гърция Александър Везенков на ниво при разгром на Олимпиакос в Гърция
Чете се за: 02:20 мин.
Балкан показа дух и спря полета на Рилски в НБЛ Балкан показа дух и спря полета на Рилски в НБЛ
Чете се за: 03:42 мин.
Само три отбора и много незвестни на старта на женското баскетболно първенство Само три отбора и много незвестни на старта на женското баскетболно първенство
Чете се за: 03:32 мин.
Александър Везенков: Винаги се целим към трофеите, но маратонът е дълъг Александър Везенков: Винаги се целим към трофеите, но маратонът е дълъг
Чете се за: 02:35 мин.
Везенков показа какво може за нов успех на Олимпиакос в Евролигата (ВИДЕО) Везенков показа какво може за нов успех на Олимпиакос в Евролигата (ВИДЕО)
Чете се за: 03:37 мин.

Водещи новини

Георги Георгиев: Водим интензивни разговори със САЩ по казуса "Лукойл"
Георги Георгиев: Водим интензивни разговори със САЩ по казуса...
Чете се за: 17:02 мин.
У нас
БСП даде зелена светлина за ротационното председателство на парламента (ОБЗОР) БСП даде зелена светлина за ротационното председателство на парламента (ОБЗОР)
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
155 хиляди декара гори унищожени от пожари у нас през годината 155 хиляди декара гори унищожени от пожари у нас през годината
Чете се за: 03:27 мин.
Регионални
Разследването по кражбата на века в Лувъра: Над 100 следователи анализират повече от 150 ДНК проби Разследването по кражбата на века в Лувъра: Над 100 следователи анализират повече от 150 ДНК проби
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Русия тества „Буревестник“ – ракета с ядрена мощност
Чете се за: 02:57 мин.
По света
„Болката няма край, но търсим справедливост“: Процесът...
Чете се за: 01:50 мин.
Балкани
Хирургът, който връща живота – доц. Елиан Зънзов е лекар на...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Финалът на "Опералия": В България тази вечер ще се родят...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ