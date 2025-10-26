Черно море също нанесе удар по самочувствието на Академик

Черно море Тича се върна на бърза ръка към успехите в НБЛ. Съставът на Васил Евтимов се наложи трудно над Академик Бултекс 99 с 91:85 в среща от четвъртия кръг, изиграна в зала "Христо Борисов". Макар че държаха съдбата си в свои ръце, особено през първото полувреме, "моряците" успяха едва във финалните акорди да си подпечатат успеха и да нанесат четвърто последователно поражение на баскетболистите, водени от Йордан Янков.

Варненският тим може да се похвали с три победи, като на неговата статистика личи и една загуба, а пловдивският отбор все още не знае какво е успех от началото на сезона и вече е с четири поражения. На 30 октомври (четвъртък) Черно море ще има гостуване на Левски, докато на 1 ноември (събота) Академик ще бъде домакин на Ботев 2012.

Домакините нямаха спиране на старта, а тези думи бяха затвърдени от Георги Боянов, Дженали Уотсън-Гейл и Алонзо Гафни, които бяха основните фактори за двуцифрената разлика. Епизодичните прояви на Райт-Рийво Лане и Джак Хемпхил не промениха ситуацията за гостите, което предостави възможността на „моряците“ да се откъснат с 13 точки в края на дебютната част.

Точните мерници зад арката на Венцислав Петков и Гафни затвърдиха надмощието на варненския тим във втория период. Пловдивският отбор съумя да надигне глава, използвайки постоянността на Лане и Хъмпхил, както и пробуждането на Бачев, но действащите вицешампиони се прибраха в съблекалнята при 49:46 в съблекалнята.

Реализатоеският дуел между Гафни и Обрад даде ход на второто полувреме. Точните стрелби валяха с пълна сила, а след 30 минути игра домакините изкопчиха точка актив.

„Моряците“ откриха на висота заключителната четвърт и резултатът не закъсня, тъй като започнаха отново да докосват двуцифрената преднина. Лане и Хъмпхил дадоха последни надежди на гостите, че имат шанс за нов обрат, но Боянов и Уотсън-Гейл ги отказаха от тези мечти, за да пратят радостта в домакинския лагер до финалната сирена.

Джелани Уотсън-Гейл поведе колоната на реализаторите за Черно море със своите 24 точки, допълнени от 7 асистенции и 5 точни шута зад дъгата. Алонзо Гафни се отчете с 18 и 8 борби, Венцислав Петков се разписа с 14 точки. Георги Боянов регистрира 10 и 10 овладени под двата ринга топки.

Джакез Йоу отвърна за Академик с 19 точки и 6 борби. Роджър Хемпхил приключи с 18 и 8 овладени под двата ринга топки, Обрад Томич приключи с 16 и 9 овладени под двата коша топки. Николай Михайлов финишира с 13 точки, Рийт-Рийво Лане записа 11 и 11 асистенции.