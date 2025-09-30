Черно море Тича добави двуметров американец в подкошието си

Носителят на Суперкупата на България по баскетбол Черно море Тича привлече американски център. Това е високият 207 сантиметра американец Деанте Джонсън, съобщиха от варненския тим в официалната си страница във фейсбук.

„С ръстът си, присъствието си в подкошието и ценния си опит, той е готов да помогне за новите ни цели“, написаха от Черно море Тича.

През сезон 2024/2025 роденият на 2 юни 2000 година състезател игра в Гранд Рапидс Голд в Джи Лигата. В допълнение на този си опит, Джонсън има и международен опит, като е играл в Европа, в частност в Литва, което е подпомогнало за усъвършенстване на уменията си и адаптивността си на корта.

Според статистиката на G League през миналия сезон Джонсън има средно 3,9 точки на мач, взел е 2,8 борби и има 0,8 асистенции.

Състезателят е играл колежански баскетбол в Кливланд Стейт.

За привличането на още един висок състезател анонсира наставникът на варненския тим Васил Евтимов, след като Черно море тича спечели приятелския турнир по баскетбол от Черноморските игри.