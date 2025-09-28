Черно море Тича завоюва Суперкупата на България след успех над Рилски спортист в Самоков

Черно море Тича победи Рилски спортист с 84:66 (20:23, 22:14, 18:19, 24:10) във финала за Суперкупата на България. Трофеят има своя нов притежател, след като през миналия сезон шампионът на България се наложи над Спартак Плевен. Суперкупата е първа за варненския тим.

Сблъсъкът противопоставя двата отбора, които спориха за титлата във финалната серия през миналия сезон. Тогава Рилецо защити титлата си, като спечели серията с 3:1 победи. Варненци пък спечелиха Купата на България с успех в дома на самоковци - зала “Арена СамЕлион”.

Срещата започна с успешни атаки на Ламонт Уест и Георги Боянов. Домакините отговориха с две тройки на Джейлън Томас. След седем минути игра равенството отново бе факт след точни изстрели от наказателната линия на Джелани Уотсън-Грайл. Поднасяне на Камал Стойкс сложи край на първата четвърт и аванс от три точки за домакините.

“Моряците” побързаха да възобновят равенството с началото на втория период. Тройка с фаул на Ламонт Уест заличи петточковия аванс на баскетболистите в бяло. Възпитаниците на Васил Евтимов поведоха след мощна забивка на Алонзо Гафни. Играчите на Любомир Киров често изграждаха минимална преднина, като опонентите им не им позволяваха да отворят разлика. Силен финален спринт позволи на играчите в зелено да завършат полувремето силно. Поредно кошове на Георги Боянов им донесоха преднина от пет пункта.

След паузата носителите на Купата на страната побързаха да изградят двуцифрен аванс след кош и фаул на Ламонт Уест. С напредването на частта домакините постепенно топяха пасива си с кошове на Майкъл Едуардс и Камау Стоукс. Въпреки усилията им “моряците” започнаха заключителните 10 минути с преднина от четири точки - 60:56.

Финалната част стартира с 10 поредни точки, които върнаха двуцифрения им аванс и до голяма степен решиха крайния развой на срещата. В средата на частта самоковци бяха отбелязали едва три точки. В остатъка от двубоя те не бяха конкурентоспособни и не успяха да се противопоставят на своя съперник.

За MVP бе отличен Георги Боянов, който завърши срещата с 28 точки, 5 борби и 3 откраднати топки и бе най-резултатен. Отличието му бе връчено от новия мениджър "Развитие" към Българската федерация по баскетбол Пини Гершон.

За двата отбора предстои първия кръг от Националната баскетболна лига. Рилски започва защитата на титлата си в домакинство на Миньор Перник, докато Черно море гостува на Локомотив Плодвив.