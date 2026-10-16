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Чешки съдия получи 15-годишна дисквалификация заради корупция

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Футбол
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Случаят е част от мащабно разследване за корупция в чешкия футбол, започнало през март 2026 година.

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Снимка: БГНЕС
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Бившият футболен съдия от елитната дивизия на Чехия Симон Вейтаса беше наказан с 15-годишна дисквалификация и глоба от 150 000 чешки крони заради корупция. Решението е на Етичната комисия към Чешката футболна федерация, която го призна за виновен по случай, свързан с три мача на дублиращия отбор на Баник Острава.

33-годишният Вейтаса отрича обвиненията и възнамерява да обжалва наложеното наказание.

Разследването обхваща срещи от третото ниво на чешкия футбол, играни в периода между 2021 и 2023 година. Според заключенията на комисията в два от случаите съдията е получил подкупи, за да повлияе на развитието на двубоите.

Първият мач е между резервния състав на Баник Острава и Зноймо на 17 октомври 2021 година. Срещата завършва с победа за гостите с 4:2. Вторият двубой е на 2 октомври 2022 година, когато дублиращият отбор на Баник побеждава Фридек-Мистек с 3:1. Третият случай е свързан с мач срещу Старт Бърно през септември 2023 година, завършил с успех 2:1.

Случаят е част от мащабно разследване за корупция в чешкия футбол, започнало през март 2026 година. То обхваща десетки срещи от различни дивизии, включително младежки турнири. Паралелно с действията на дисциплинарните органи на футболната федерация полицията продължава да разследва предполагаеми схеми за манипулиране на футболни мачове.

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