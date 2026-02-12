БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Честит рожден ден на Борислав Михайлов

Спорт
В този изключително труден за него и семейството му момент му пожелаваме успешно възстановяване!

Борислав Михайлов
Снимка: Архив/БГНЕС
Днес рожден ден има капитанът на Златното поколение на българския футбол и дългогодишен президент на Българския футболен съюз Борислав Михайлов. В този изключително труден за него и семейството му момент му пожелаваме успешно възстановяване!

Легендарният вратар е роден на 12 февруари 1963 г. в София. Започва футболния си път в Левски – клуб, чиято емблема е баща му Бисер. С фланелката на „сините“ Михайлов играе в продължение на осем сезона, като записва 180 мача за първенство, преди да осъществи трансфери в португалския Беленензеш и френския Мюлуз. За кратко се завръща в родното първенство с екипа на Ботев (Пловдив), след което играе за лондонския Рединг, Славия и швейцарския ФК Цюрих, преди да прекрати състезателната си кариера като трикратен шампион, трикратен носител на Купата на България и трикратен победител в турнира за Купата на Съветската армия.

За националния отбор Борислав Михайлов дебютира през 1983-а, а в следващите 15 години е неизменен лидер на представителния ни тим. Като капитан извежда „лъвовете“ до най-големия успех в историята на футбола ни – бронзови медали от световното първенство в САЩ през 1994-а. Участва също на мондиала в Мексико през 1986-а и европейския шампионат в Англия десет години по-късно, част от състава е и на СП във Франция през 1998-а. С националния екип Михайлов записва 102 мача (60 като капитан), които му отреждат място в престижния международен „Клуб 100“.

През 1986-а година е избран за Футболист на годината в България.

След края на състезателната си кариера Борислав Михайлов бързо се превръща във водеща фигура в администрацията на българския спорт, а впоследствие – и на европейския и световния футбол. Между 2000 и 2001 г. е заместник-председател на Държавната агенция за младежта и спорта и член на Изпълнителния комитет на БФС. От 2001-а е вицепрезидент на футболната централа, а на 21 октомври 2005 г. е избран за президент на съюза – позиция, която заема в следващите 18 години.

През 2011-а Борислав Михайлов става първият българин, избран в управлението на УЕФА, като в продължение на осем години е част от Изпълнителния комитет на европейската централа, а междувременно е председател на Комисията за развитие и техническо подпомагане и на Комисията по футзал и заместник-председател на Съдийската комисия на УЕФА.

#Борислав Михайлов

