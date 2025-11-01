Честваме Деня на будителите

България отбелязва Деня на народните будители - празник на духовността, знанието и почитта към хората, които събуждат ума и сърцето на нацията. Това е ден за благодарност към учителите, книжовниците, просветителите и всички, които и днес пазят жив духа на просвещението.

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ ще отбележи празника с академично шествие и поднасяне на цветя пред паметниците на св. Климент Охридски, братята Евлогий и Христо Георгиеви, св. Паисий Хилендарски и Иван Вазов. Шествието ще тръгне в 11:30 ч. от главния вход на Ректората и ще бъде съпроводено от хор за старинна музика и ученици от столични училища.

Софийските музеи и галерии, сред които Регионалният исторически музей – София и Софийската градска художествена галерия, ще отворят врати с вход свободен за всички посетители.

Редица инициативи и чествания има във всички градове на страната, като в повечето от тях достъпът до музеи и галерии ще бъде безплатен.