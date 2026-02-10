БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ:...
Чете се за: 01:12 мин.
Прокуратурата разкри още подробности по случая...
Чете се за: 02:52 мин.
Илияна Йотова пред "Величие": В следващите дни...
Чете се за: 02:42 мин.
Радостин Василев към президента Илияна Йотова: Трябваше...
Чете се за: 02:37 мин.
Директорът на болницата по детски болести в София...
Чете се за: 00:45 мин.
АПС пред президента Илияна Йотова: Подходящ служебен...
Чете се за: 03:57 мин.

Четири българки на старт в индивидидуалното състезание в биатлона на 15 км, гледайте в сряда по БНТ 1 и БНТ 3

от БНТ
Чете се за: 00:37 мин.
Спорт
Прякото предаване започва в 15:10 ч. на живо и на сайта ни.

Валентина Димитрова
Снимка: БТА
Нечовешка издръжливост, брилянтна техника, съвършена прецизност и могъща психика – умения, на които ще се насладим в първия индивидуален старт на дамите в биатлона на Зимните олимпийски игри.

Женският елит се впуска в битка за място в историята в най-трудната дисциплина – 15 км индивидуално.

Сред тях са и четири българки – Милена Тодорова, Лора Кристова, Мария Здравкова и Валентина Димитрова ще се опитат да стоплят сърцата ни през мразовития февруари.

Гледайте състезанието в сряда, 11 февруари от 15:10 ч. по БНТ 1 и БНТ 3.

