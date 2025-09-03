БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Осъждан за кражба е обвиняемият за инцидента с трамвай 22...
Чете се за: 02:05 мин.
Народното събрание започна работа след лятната ваканция
Чете се за: 01:57 мин.

Четири волейболистки на Левски на подготовка с Мегабокс Валефолия

По този начин българките и италианките продължават своето сътрудничество.

ЖВК Левски София
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Четири млади волейболистки на Левски водят подготовка с Мегабокс Валефолия. Част от тренировъчния процес на италианките са нападателките Мария Златанова (родена през 2006 година) и Габриела Жекова (2007), разпределителката Лиана Василева (2008) и центърът Божидара Иванова (2009), която провежда възстановителни процедури след контузия.

"Сътрудничеството с Левски София продължава, а това ни позволи да вземем няколко много интересни млади състезателки. За тях е добре, защото получават възможност да натрупат ценен опит в тренировъчния процес, а пък на нас това ни позволява да поддържаме високо ниво в заниманията и да работим с два качествени състава от по 6 състезателки. С нас сега се готвят нападател, нападател/диагонал и разпределител. С тях е и състезателка на позицията централен блокировач. Тя е контузена в момента, но от нашия медицинския й помагат с рехабилитационните процедури", обясни спортният директор Алесио Симоне

Левски София и Мегабокс Валефолия имат споразумение за сътрудничество, а през май италианците привлякоха в състава си от "сините" центъра Цветомира Миткова и националката Микаела Стоянова, която играе на позицията диагонал.

#ЖВК Мегабокс Валефолия #ЖВК Левски София

