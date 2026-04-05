Четири златни медала за България при девойките на турнира "София къп“

Българските гимнастички доминираха във финалите при девойките на международния турнир по художествена гимнастика "София къп“, като спечелиха всичките четири златни отличия на отделните уреди.

Сияна Алекова завоюва титлата на обръч с впечатляваща оценка от 27.000 точки, демонстрирайки отлично съчетание и безапелационно превъзходство над конкуренцията. Александра Петрова също се представи на високо ниво и грабна златото на топка с 26.200 точки.

Най-успешна в отделните финали беше Деа Емилова, която триумфира на два уреда. Тя спечели златото на бухалки с 26.450 точки и на лента с 26.500, като и в двете изпълнения не остави съмнение в превъзходството си.

С тези успехи България приключва участието си при девойките с общо пет златни медала, след като Алекова и Петрова донесоха и отборната титла ден по-рано.

При жените българките също записаха силно представяне. Анастасия Калева спечели златото в многобоя, а Яница Динева добави бронзово отличие. Финалите на отделните уреди при жените предстоят по-късно днес, като Калева ще участва на всички уреди, а Динева - на три от тях.