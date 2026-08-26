Четвъртфинал за Диан Пари в Монтерей

Французойката Диан Пари се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис за жени на твърда настилка от сериите WTA 500 в Монтерей (Мексико).

Пари преодоля във втория кръг Олександра Олиникова (Украйна) с 6:4, 7:6(3) за час и 57 минути игра. Нейна съперничка в опит да достигне до полуфиналите ще бъде победителката от мача между водачката в схемата Екатерина Александрова (Русия) и Клара Таусон (Дания).

Четвъртфиналите достигнаха още украинката Юлия Стародубцева и чехкинята Никола Бартункова.

Стародубцева отстрани седмата поставена Джанис Тиен (Индонезия) с 6:4, 6:3, докато Бортункова се наложи над "щастливата губеща" от квалификациите Ън-Шо Лян (Тайван).

Осмата в схемата испанка Кристина Букса надделя над унгарската квалификантка Ана Бондар с 6:4, 6:3 в двубой от първия кръг, а друга представителка на Унгария Пана Удварди победи стартиралата от квалификациите австралийка Мая Джойнт със 7:6(5), 6:1 и във втория кръг ще се изправи срещу втората поставена Елизе Мертенс от Белгия.