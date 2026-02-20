БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Чете се за: 01:55 мин.
Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с...
Чете се за: 03:37 мин.
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде...
Чете се за: 06:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Четвъртфинал за Матео Беретини в Рио де Жанейро

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Запази

Италианецът се справи с Душан Лайович на бразилска земя.

Четвъртфинал за Матео Беретини в Рио де Жанейро
Слушай новината

Матео Беретини намери място на четвъртфиналите на турнира ATP 500 в Рио де Жанейро. На бразилска територия италианецът надделя над Душан Лайович с 3:6, 6:4, 6:2 в мач, който продължи 2 часа и 9 минути.

Сърбинът стартира силно и поведе с 3:0 в откриващия сет, спечелвайки три от подаванията си без да даде точка на опонента. Беретини се съвзе във втория сет и успя да пробие за 4:2 в своя полза, но веднага допусна брейкът да бъде върнат. При 5:4 в своя полза и сервис на Лайович, италианецът преодоля пасив от 0:40, за да измъкне сета и равенството в общия резултат.

В решаващия сет два пробива бяха достатъчни на Беретини, за да си спечели срещата и да си осигури участие в четвъртфиналната фаза. Там той ще се изправи срещу Игнасио Бусе (Перу), който отстрани поставения под номер три представител на домакините Жоао Фонсека с 5:7, 6:3, 6:4.

„Щастливият губещ“ Жайме Фария (Португалия) победи Дамир Джумхур (Босна и Херцеговина) със 7:6 (1), 6:4 за малко над два часа игра. Така 22-годишният португалец повтори постижението си от миналия сезон, когато отново достигна четвъртфиналите в Рио де Жанейро.

В следващата фаза Фария ще срещне Томас Мартин Ечевери (Аржентина), който отстрани квалификанта Вилиус Гаубас (Литва) със 7:6(1), 6:4.

#тенис турнир в Рио де Жанейро 2026 # Матео Беретини #Душан Лайович

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
1
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето, предполага се, че е потънал
3
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето,...
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна болница в София
4
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна...
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо": Потънал ли е рибарският кораб край Созопол?
5
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо":...
Прекрасен гол на Сон помогна на Лудогорец да запише първи успех над Ференцварош от 2019 г.
6
Прекрасен гол на Сон помогна на Лудогорец да запише първи успех над...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
5
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
6
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026

Още от: Тенис

20 февруари 1994 г.: Денят, в който Мартина Навратилова печели последната си титла на сингъл
20 февруари 1994 г.: Денят, в който Мартина Навратилова печели последната си титла на сингъл
Двукратният шампион Тейлър Фриц продължава към четвъртфиналите в Делрей Бийч в компанията на още четирима американци Двукратният шампион Тейлър Фриц продължава към четвъртфиналите в Делрей Бийч в компанията на още четирима американци
Чете се за: 01:47 мин.
Карлос Алкарас преодоля Карен Хачанов и ще срещне Андрей Рубльов на полуфиналите в Доха Карлос Алкарас преодоля Карен Хачанов и ще срещне Андрей Рубльов на полуфиналите в Доха
Чете се за: 02:02 мин.
Ива Иванова се класира за полуфиналите на двойки на турнир по тенис в Монастир Ива Иванова се класира за полуфиналите на двойки на турнир по тенис в Монастир
Чете се за: 00:47 мин.
Леонид Шейнгезихт достигна полуфиналите на двойки на турнир в Испания Леонид Шейнгезихт достигна полуфиналите на двойки на турнир в Испания
Чете се за: 00:52 мин.
Лазаров и Иванов при мъжете и Терзийска и Александрова при жените са финалите на сингъл на Държавното лично първенство по тенис в зала в София Лазаров и Иванов при мъжете и Терзийска и Александрова при жените са финалите на сингъл на Държавното лично първенство по тенис в зала в София
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка, премиерът Андрей Гюров я прие
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка,...
Чете се за: 06:20 мин.
Политика
Започва вътрешна проверка по случая с починалото бебе в Окръжна болница в София Започва вътрешна проверка по случая с починалото бебе в Окръжна болница в София
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с искане за определяне на временно и.ф. на главен прокурор Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с искане за определяне на временно и.ф. на главен прокурор
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Планинската спасителна служба: Не тръгвайте сами в планината,...
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Продължава издирването на тримата рибари, които изчезнаха в морето...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Подготовка за изборите: Служебният премиер на среща с ЦИК
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
След взрив на газова бутилка: Двама души са с тежки изгаряния
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ