Четвъртфинал за Матео Беретини в Рио де Жанейро

Матео Беретини намери място на четвъртфиналите на турнира ATP 500 в Рио де Жанейро. На бразилска територия италианецът надделя над Душан Лайович с 3:6, 6:4, 6:2 в мач, който продължи 2 часа и 9 минути.

Сърбинът стартира силно и поведе с 3:0 в откриващия сет, спечелвайки три от подаванията си без да даде точка на опонента. Беретини се съвзе във втория сет и успя да пробие за 4:2 в своя полза, но веднага допусна брейкът да бъде върнат. При 5:4 в своя полза и сервис на Лайович, италианецът преодоля пасив от 0:40, за да измъкне сета и равенството в общия резултат.

В решаващия сет два пробива бяха достатъчни на Беретини, за да си спечели срещата и да си осигури участие в четвъртфиналната фаза. Там той ще се изправи срещу Игнасио Бусе (Перу), който отстрани поставения под номер три представител на домакините Жоао Фонсека с 5:7, 6:3, 6:4.

„Щастливият губещ“ Жайме Фария (Португалия) победи Дамир Джумхур (Босна и Херцеговина) със 7:6 (1), 6:4 за малко над два часа игра. Така 22-годишният португалец повтори постижението си от миналия сезон, когато отново достигна четвъртфиналите в Рио де Жанейро.

В следващата фаза Фария ще срещне Томас Мартин Ечевери (Аржентина), който отстрани квалификанта Вилиус Гаубас (Литва) със 7:6(1), 6:4.