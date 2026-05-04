Четвърти ден главният път Смолян – Пампорово остава затворен заради огромното свлачище, което все още е активно. Това е и причината да не може да започне разчистването му. За движение са посочени два обходни маршрута - през прохода "Превала" и село Стойките и през прохода "Рожен".

След като земните маси изсъхнат предстои да започнат геоложки проучвания, посочват от Пътната агенция. Обсъжда се вариант за обходен път над свлачището, който да минава през частни терени. Тепърва обаче трасето трябва да се подготви за по-сериозен трафик на автомобили. От Пътната агенция днес ще решават дали да се премине към този вариант.

А областният управител на Смолян Зарко Маринов днес ще изпрати доклад до премиера за актуалната ситуация и работата на институциите. За БНТ той уточни още, че ще поиска Държавна агенция за метрологичен и технически надзор да извършат инспекция на стената на язовира в Пампорово. Целта – по този да се установи дали тя не компрометирана и това да е довело свлачището.