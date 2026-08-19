Четвърто ново чуждестранно баскетболно попълнение за Политехника

Политехника също не се спира относно входящите трансфери. Дебютантът в НБЛ се похвали с четвърто чуждестранно попълнение, което е под №11 в общия брой за лятото. За отбора от Дупница ще се доказва Ландън Гласпър, обявиха по-рано вечерта официално от клуба. Американецът и „лилаво-оранжевите“ се съгласиха за предстоящия сезон.

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2025/2026 се оказва дебютен за гарда, който се подвизава в Жокер Сомбор. В началото на ноември 2025 година той подписва със сърбите и е сред най-добрите. Гласпър приключва със средно по 17.5 точки, 3.6 борби и 2.7 асистенции за 11 мача в елита на западната ни съседка.

На колежанско ниво 188-сантиметровият плеймейкър играе за Кофивил Къмюнити Колидж и Норт Каролина Ей Ти Стейт.