Четвъртокласници раздават „есенни послания“ за безопасно движение по пътищата

В продължение на два дни ученици от 4. клас в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Сливница и СУ „Христо Ботев“ – Драгоман проведоха традиционната превантивна кампания „Посланията на есенния лист“. Инициативата е част от усилията за по-безопасно движение по пътищата и за насърчаване на култура на толерантност.

Подкрепени от инспектор Милена Страшимирова от Детска педагогическа стая и полицейски служители от Охранителна полиция, четвъртокласниците раздаваха на шофьорите ръчно изработени есенни листа със специални послания. Сред тях имаше напомняния да не се кара бързо, да се пресича правилно и да се пазят пешеходците, особено в есенното време, когато видимостта е по-лоша.

Кампанията се проведе на ключови места в Сливница и Драгоман, където трафикът е по-интензивен. Реакцията на шофьорите беше положителна – мнозина приеха листчетата с усмивка и обещание да внимават повече.

Освен практическите знания, учениците научиха и колко важни са личният пример, отговорното поведение и уважението на пътя. Така кампанията не само напомня на водачите да са внимателни, но и изгражда ново поколение, което знае колко ценен е един живот.

„Посланията на есенния лист“ продължава да показва, че добрата кауза няма възраст, а малките жестове могат да направят голяма разлика.