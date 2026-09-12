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ЦСКА 1948 измъкна драматична победа над Дунав с гол в 90-ата минута

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Спорт
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Победата изкачи ЦСКА 1948 на третото място с 19 точки, като „червените“ изпревариха ЦСКА. Дунав остава последен в класирането с едва 4 точки.

ЦСКА 1948 – Дунав Русе
Снимка: Startphoto.bg
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ЦСКА 1948 измъкна драматична победа над Дунав Русе с 2:1 в мач от деветия кръг на Първа лига. „Червените“ стигнаха до трите точки с гол на резервата Драган Гривич в 90-ата минута, след като гостите бяха напълно равностойни и дълго време изглеждаше, че ще си тръгнат с точка.

ЦСКА 1948 поведе още в четвъртата минута. Новият треньор Огнян Младенов заложи едновременно на Атанас Илиев и Мамаду Диало в атака, а именно последният се възползва от центриране отдясно и с удар от воле откри резултата.

Дунав реагира добре и след почивката стигна до изравняване. Джордан Сейнт-Луис се измъкна зад защитата на домакините и в 46-ата минута реализира за 1:1. Малко по-късно Атанас Илиев можеше отново да даде преднина на ЦСКА 1948, но ударът му срещна напречната греда.

Русенци дори успяха да направят пълен обрат в 63-ата минута чрез Алекс Валиньо, но след продължителна проверка с ВАР попадението бе отменено заради засада.

До края двата отбора имаха възможности, но така и не стигаха до решаващ удар. Изглеждаше, че Дунав ще удържи точката, но в последните минути дойде драмата.

В 89-ата минута Георги Русев центрира от корнер, Флориан Кребс засече с глава и уцели напречната греда. Топката обаче попадна в Драган Гривич, който от близка дистанция я изпрати мощно във вратата на Георги Китанов за крайното 2:1.

Победата изкачи ЦСКА 1948 на третото място с 19 точки, като „червените“ изпревариха ЦСКА. Дунав остава последен в класирането с едва 4 точки.

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