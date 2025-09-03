цска 1948 привлече грузински национал

ЦСКА 1948 продължава с входящите трансфери. Отборът от Бистрица се подсили с Лаша Двали, обявиха днес официално от клуба. От информацията не става ясно за колко време грузинецът и тимът са постигнали съгласие.

В последните три години бранителят се е подвизавал в Апоел Никозия, превръщайки се в основна фигура. През миналия сезон той помогна на тима от Никозия да спечели Суперкупата на Кипър, като за 30 мача във всички турнири записва 1 асистенция. На сметката си с Апоел грузинският национал има и една титла на страната.

Досега 30-годишният футболист се е изявявал още в полските Шльонск Вроцлав и Погонъ Шчечин, латвийския Рединг, латвийския Сконто, турския Касъмпаша, германския Дуисбург, казахстанския Иртиш и унгарския Ференцварош, както и във втори отбор на Погонъ. При престоя си във Ференцварош става четирикратен шампион на Унгария и веднъж печели купата на страната.