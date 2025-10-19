ЦСКА 1948 запази дистанцията зад лидера Левски

Отборът на ЦСКА 1948 записа осма победа от началото на сезона в Първа лига. В поредна среща от 12-ия кръг „червените“ се наложиха с 1:0 като гости на Локомотив (София). Победното попадение за тима на Иван Стоянов вкара резервата Елиас Франко четвърт час преди края на мача. Франко вкара и второ попадение в последните минути, но то не бе зачетено заради положение на засада при изграждането на атаката.

ЦСКА 1948 се изкачи на второ място в класирането, като изостава само с три точки зад лидера Левски, а в следващия кръг ще приеме шампиона Лудогорец.

В първите минути вратарят на „железничарите“ Аляксендър Любенов направи хубаво спасяване след удар на Браян Собреро. След това вратарят на ЦСКА 1948 Димитър Шейтанов изби с крак удар на Георги Минчев. В 25-ата минута Минчев стреля с глава, като топката мина опасно близо до десния стълб.

След час игра Реян Даскалов направи голям пропуск за домакините, като не успя да вкара отблизо, оставен непокрит. В 74-ата минута Мамаду Диало насочи топката към вратата на домакините, тя се отби в десния стълб и се върна на терена, където бе посрещната от резервата Елиас Франко, който я вкара в мрежата - 0:1.

В последните минути последваха две решаващи спасявания на Димитър Шейтанов, който има най-голяма заслуга за трите точки на тима си.



Първа лига: Локомотив София - ЦСКА 1948 (ГАЛЕРИЯ)