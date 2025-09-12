ЦСКА без кадрови проблеми преди мача със Септември

Старши-треньорът на ЦСКА Душан Керкез няма кадрови проблеми с контузени футболисти преди утрешния двубой срещу Септември от 8-ия кръг на Първа лига. Мачът е с начален час 20:15 и ще се играе на Националния стадион „Васил Левски“.

Единственият отсъстващ от състава на „червените“ е Джеймс Ето’о, който изтърпява наказание. С тима през последните 2 дни пълноценно тренираха и футболистите, които имаха ангажименти с различни национални гарнитури.

Окончателната група на ЦСКА за двубоя ще стане ясна в часовете преди началото на мача срещу Септември.