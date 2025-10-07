ЦСКА глобен с близо 10 000 лв. след дербито с Лудогорец



Дисциплинарната комисия към БФС наложи сериозни санкции след нулевото равенство между ЦСКА и Лудогорец (0:0) в неделя.

Общата сума на глобите за "червените" възлиза на 9500 лева, основно заради пиротехнически прояви и непристойно поведение на публиката.

Най-голямата санкция е 4000 лв. за изстреляни ракети от трибуните. ЦСКА е наказан и за факли, димки, хвърлени предмети, както и за обидни скандирания.

Освен това клубът ще плати 1000 лв. за лице, невписано в протокола на мача.



Санкции и за други клубове

Славия – общо 3800 лв. за димки и скандирания;

Левски – 2000 лв. за нецензурни възгласи;

Ботев Пловдив – 2000 лв.;

Ботев Враца – 1500 лв.;

Локомотив София – 1500 лв.;

ЦСКА 1948 и Спартак Варна – по 1000 лв. за закъснение на мачовете.



Всички решения на Дисциплинарната комисия са окончателни и не подлежат на обжалване.