ЦСКА глобен с близо 10 000 лв. след дербито с Лудогорец

Дисциплинарната комисия към БФС наложи сериозни санкции след нулевото равенство между ЦСКА и Лудогорец (0:0) в неделя.
Общата сума на глобите за "червените" възлиза на 9500 лева, основно заради пиротехнически прояви и непристойно поведение на публиката.
Най-голямата санкция е 4000 лв. за изстреляни ракети от трибуните. ЦСКА е наказан и за факли, димки, хвърлени предмети, както и за обидни скандирания.
Освен това клубът ще плати 1000 лв. за лице, невписано в протокола на мача.
Санкции и за други клубове
Славия – общо 3800 лв. за димки и скандирания;
Левски – 2000 лв. за нецензурни възгласи;
Ботев Пловдив – 2000 лв.;
Ботев Враца – 1500 лв.;
Локомотив София – 1500 лв.;
ЦСКА 1948 и Спартак Варна – по 1000 лв. за закъснение на мачовете.
Всички решения на Дисциплинарната комисия са окончателни и не подлежат на обжалване.