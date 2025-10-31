БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Делян Добрев: Предлагаме ограничение на износа на дизел и...
Чете се за: 02:50 мин.
Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?
Чете се за: 01:40 мин.
Изпълнени ли са температурните условия за пускане на...
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЦСКА и Дея Спорт с победи във волейболното първенство при мъжете

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
"Червените" се справиха с Монтана, бургазлии биха трудно Дунав.

ЦСКА волейбол
Снимка: Startphoto.bg
Отборът на ЦСКА победи Монтана с 3:1 гейма (23:25, 25:17, 27:25, 25:19) в мач от втория кръг на НВЛ за мъже. За тима на Александър Попов победата беше втора от началото на сезона.

Гостите от Монтана бяха по-настойчиви и спечелиха първата част със силни изяви на диагонала Кристиан Валчак. "Червените" отговориха силно във втората част, в която не оставиха шанс на гостите - 25:17.

Решаващ за победата се оказа третият гейм. В него Монтана стигна до два геймбол - при 24:23 и 25:24, но със силни изяви на Николай Пенчев домакините се защитиха, а след това спечелиха частта. ЦСКА завърши пълния обрат с успех и в четвъртата част с 25:19, като последната точка дойде от ас на испанския разпределител Висенте Миная. За ЦСКА 20 точки отбеляза Реза Беик, Николай Пенчев помогна със 17, а Хамиш Хазалден добави 14. Най-резултатен в мача бе Валчак от Монтана с 27.

Дея Спорт се наложи в много оспорван мач при гостуването си на новака Дунав с 3:2 (25:22, 19:25, 17:25, 25:22, 15:9). Бургазлии спечелиха първия гейм, но след това отстъпиха втория и третия. Дея Спорт все пак изравни и бе убедителен в тайбрека - 15:9. Алекс Николов от Дунав бе най-резултатен в мача с 29 точки, Огнян Христов реализира 15 за тима от Русе, а Ангел Павлов - 14. Ерион Байрами бе топреализатор за Дея с 21 точки, Цветелин Цветанов добави 16, Валентин Братоев се отчете с 9. Това бе първи успех за тима от Бургас през новия сезон.

#НВЛ за мъже 2025/2026 #ВК Дея спорт #ВК ЦСКА

