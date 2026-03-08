ЦСКА и Локомотив София приковават погледите

25-ият кръг в Първа лига продължава с 3 мача. Най-интересно ще бъде на Националния стадион „Васил Левски“, където ЦСКА приема Локомотив София от 17:45 часа. Преди това от 12:45 часа Добруджа е домакин на Берое, а в 15:15 започва двубоят ЦСКА 1948 - Ботев Пловдив,

Леандро Годой се отпуши и отбеляза победния гол за трудния успех на ЦСКА над Ботев Враца (1:0) в междинния кръг. Голмайсторът на изминалото първенство не беше вкарвал от декември миналата година.

Столичните “железничари” пък постигнаха първа пролетна победа с 3:1 над Добруджа. Доминик Янков отбеляза първия си гол с “червено-черния” екип. Куриозната грешка на Александър Любенов вкара напрежение в отбора, но вратарят се реабилитира с асистенция за третия гол. Наказан за срещата в неделя е един от капитаните - Красимир Станоев.

В последните си 5 официални двубоя "армейците" спечелиха 4 мача и допуснаха една неочаквана загуба от Септември. "Червените" победиха Арда, ЦСКА 1948, Славия и Ботев Враца в първенството.

ЦСКА и Локо София се срещнаха в първия мач на Христо Янев след завръщането му в "червения" клуб. Двата отбора не излъчиха победител – 1:1. През декември "армейците" обърнаха от 0:1 и отстраниха своя съперник в 1/8-финалите за Купата на България. Столичното Локо няма победа срещу "червените" в последните 11 срещи – 4 равенства и 7 загуби.

ЦСКА 1948 успя да се върне към победите с два впечатляващи успеха в последната седмица. Сега бистричани търсят трети пореден успех, този път срещу Ботев Пловдив.

Гостите също се стабилизираха. На свой ред "канарчетата" показват подобрение, след като спечелиха две победи и направиха един хикс в последните си три срещи. Навън обаче въпросителните остават и в този дуел "червените" твърдо влизат като фаворит.

Гостите се очаква да се затворят и това да създаде повече проблеми за домакините, които не се представиха достатъчно добре в изминалите си мачове на този стадион с Левски и ЦСКА.

Добруджа пък приема Берое в битка между два тима, борещи се за оцеляване. Под ръководството на новия треньор Ясен Петров добричлии се представят силно у дома през пролетта, побеждавайки последователно Септември, Монтана и Черно море. Гостите от Стара Загора от своя страна са в тежко положение и нямат успех от края на септември миналата година насам. Любопитно е, че победата тогава дойде именно срещу Добруджа.