БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
Чете се за: 03:00 мин.
Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2...
Чете се за: 02:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЦСКА и Локомотив София приковават погледите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:17 мин.
Спорт
Запази

25-ият кръг в Първа лига продължава с още два мача в неделния ден.

ЦСКА и Локомотив София приковават погледите
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

25-ият кръг в Първа лига продължава с 3 мача. Най-интересно ще бъде на Националния стадион „Васил Левски“, където ЦСКА приема Локомотив София от 17:45 часа. Преди това от 12:45 часа Добруджа е домакин на Берое, а в 15:15 започва двубоят ЦСКА 1948 - Ботев Пловдив,

Леандро Годой се отпуши и отбеляза победния гол за трудния успех на ЦСКА над Ботев Враца (1:0) в междинния кръг. Голмайсторът на изминалото първенство не беше вкарвал от декември миналата година.

Столичните “железничари” пък постигнаха първа пролетна победа с 3:1 над Добруджа. Доминик Янков отбеляза първия си гол с “червено-черния” екип. Куриозната грешка на Александър Любенов вкара напрежение в отбора, но вратарят се реабилитира с асистенция за третия гол. Наказан за срещата в неделя е един от капитаните - Красимир Станоев.

В последните си 5 официални двубоя "армейците" спечелиха 4 мача и допуснаха една неочаквана загуба от Септември. "Червените" победиха Арда, ЦСКА 1948, Славия и Ботев Враца в първенството.

ЦСКА и Локо София се срещнаха в първия мач на Христо Янев след завръщането му в "червения" клуб. Двата отбора не излъчиха победител – 1:1. През декември "армейците" обърнаха от 0:1 и отстраниха своя съперник в 1/8-финалите за Купата на България. Столичното Локо няма победа срещу "червените" в последните 11 срещи – 4 равенства и 7 загуби.

ЦСКА 1948 успя да се върне към победите с два впечатляващи успеха в последната седмица. Сега бистричани търсят трети пореден успех, този път срещу Ботев Пловдив.

Гостите също се стабилизираха. На свой ред "канарчетата" показват подобрение, след като спечелиха две победи и направиха един хикс в последните си три срещи. Навън обаче въпросителните остават и в този дуел "червените" твърдо влизат като фаворит.

Гостите се очаква да се затворят и това да създаде повече проблеми за домакините, които не се представиха достатъчно добре в изминалите си мачове на този стадион с Левски и ЦСКА.

Добруджа пък приема Берое в битка между два тима, борещи се за оцеляване. Под ръководството на новия треньор Ясен Петров добричлии се представят силно у дома през пролетта, побеждавайки последователно Септември, Монтана и Черно море. Гостите от Стара Загора от своя страна са в тежко положение и нямат успех от края на септември миналата година насам. Любопитно е, че победата тогава дойде именно срещу Добруджа.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Добруджа #ПФК Локомотив Пловдив #ПФК Локомотив София #ПФК ЦСКА 1948 #ПФК ЦСКА #ПФК Берое

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Гледайте последния ден от световното първенство за младежи до 21 г. по БНТ 3
2
Гледайте последния ден от световното първенство за младежи до 21 г....
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
3
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Риск от кибератаки в Европа заради войната в Близкия изток
4
Риск от кибератаки в Европа заради войната в Близкия изток
Тръмп обяви, че в рамките на деня Иран ще бъде ударен много тежко
5
Тръмп обяви, че в рамките на деня Иран ще бъде ударен много тежко
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
6
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
3
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
6
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...

Още от: Футбол

Димитър Митов и Абърдийн приключиха за Купата на Шотландия
Димитър Митов и Абърдийн приключиха за Купата на Шотландия
Християн Петров се появи като резерва при победа на Хееренвеен в Ередивизи Християн Петров се появи като резерва при победа на Хееренвеен в Ередивизи
Чете се за: 01:05 мин.
Лионел Меси изведе Интер Маями към две поред в МЛС Лионел Меси изведе Интер Маями към две поред в МЛС
Чете се за: 00:40 мин.
Истории от Световните първенства - 1994 Истории от Световните първенства - 1994
Чете се за: 23:52 мин.
Олимпик Марсилия изкова успеха при гостуването си на Тулуза Олимпик Марсилия изкова успеха при гостуването си на Тулуза
Чете се за: 00:37 мин.
Красив гол на Ламин Ямал донесе успеха на Барселона в гостуването на Атлетик Билбао Красив гол на Ламин Ямал донесе успеха на Барселона в гостуването на Атлетик Билбао
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Георги Клисурски: Удължителният бюджет трябва да бъде приет незабавно
Георги Клисурски: Удължителният бюджет трябва да бъде приет незабавно
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Хасан Адемов: Пенсиите са гарантирани дори при липса на редовен бюджет Хасан Адемов: Пенсиите са гарантирани дори при липса на редовен бюджет
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2 (ВИДЕО) Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2 (ВИДЕО)
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Конфликтът в Близкия изток: Израел удари хотел в Бейрут, четирима...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Иран избира нов лидер до часове?
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Навръх 8 март: Подкрепа за жените в онкодиспансера в Русе
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Гранични полицаи изненадаха с роза дамите
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ