ЦСКА наблюдава физическото състояние на Делова

ЦСКА проведе възстановително занимание днес след двубоя с Ботев (Враца). В състава няма футболисти със сериозни контузии, като състоянието на Лумбард Делова ще стане ясно след допълнителни медицински прегледи, информираха от клуба. Бранителят получи мускулен проблем непосредствено преди последния шампионатен мач във Враца, завършил 1:1.

От утре, 24 септември, в дните до предстоящия сблъсък с Локомотив (София), "червените“ ще тренират едноразово, като заниманието в четвъртък, 25 септември, от 11:00 ч. на клубната база в Панчарево ще е открито за представители на медиите в първите 15 минути.

ЦСКА гостува на Локомотив (София) на 27 септември, събота, от 20:00 ч. в мач от 10-ия кръг на Първа професионална лига.