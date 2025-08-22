БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Лъч надежда: Подобрява се състоянието на 4-годишния...
Чете се за: 00:47 мин.
Съдът върна в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев,...
Чете се за: 02:00 мин.
За първи опит за киберизмама с въвеждането на еврото в...
Чете се за: 02:15 мин.
По Яворов и за силата да прощаваш писаха зрелостниците на...
Чете се за: 01:35 мин.
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не...
Чете се за: 03:00 мин.
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ:...
Чете се за: 04:02 мин.

ЦСКА обяви трансфера на седмо ново попълнение

Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Днес френското крило премина успешно медицинските прегледи и подписа договор с „армейците“.

Брахими ЦСКА
Снимка: Официален сайт / cska.bg
ЦСКА привлече офанзивния футболист Мохамед Брахими. Днес френското крило премина успешно медицинските прегледи и подписа договор с „армейците“. 26-годишният Брахими се превръща в седмото лятно попълнение на 31-кратните шампиони. Стандартната му позиция на терена е на десния фланг на атаката, но с успех играе и в лявата част на нападението.

Брахими има опит по българските терени. Той стартира футболната си кариера в родната Франция, а през 2020 г. е привлечен в Царско село. Следват периоди в Нефтохимик и Пирин (Благоевград) преди трансфера му в Ботев (Пловдив) през лятото на 2022 г.

Именно с Ботев Брахими постига най-големия успех в кариерата си – спечелването на Купата на България през 2024 г., когато работи съвместно с настоящия старши-треньор на ЦСКА Душан Керкез. Преди това – през 2023 г. крилото играе под наем в руския елитен Факел (Воронеж), а през лятото на 2024 г. се завръща в същия клуб с постоянен договор.

В ЦСКА Мохамед Брахими ще играе с №11.

#ПФК ЦСКА София #Мохамед Брахими

Очаквайте: Стойчо Младенов в предаването "Зала на славата"
Очаквайте: Стойчо Младенов в предаването "Зала на славата"
БФС отложи двубоя Берое – Лудогорец БФС отложи двубоя Берое – Лудогорец
Чете се за: 01:10 мин.
Джейсън Локило и ЦСКА се разделиха по взаимно съгласие Джейсън Локило и ЦСКА се разделиха по взаимно съгласие
Чете се за: 00:27 мин.
Ботев Враца привлече полузащитника Илия Юруков Ботев Враца привлече полузащитника Илия Юруков
Чете се за: 00:30 мин.
Лудогорец поиска отлагане на шампионатния мач с Берое Лудогорец поиска отлагане на шампионатния мач с Берое
Чете се за: 00:55 мин.
Спартак Варна търси първа победа през сезона срещу непобедения Локомотив София Спартак Варна търси първа победа през сезона срещу непобедения Локомотив София
Чете се за: 01:05 мин.

Лъч надежда: Подобрява се състоянието на 4-годишния Мартин, който беше прегазен от АТВ в Слънчев бряг
Лъч надежда: Подобрява се състоянието на 4-годишния Мартин, който...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
21-годишният Ивелин, обвинен за жестокото убийство в Първомай, остава за постоянно в ареста 21-годишният Ивелин, обвинен за жестокото убийство в Първомай, остава за постоянно в ареста
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Икономика в сивия сектор: Капитанът на лодката в Несебър бил "общ работник на 4 часа", твърди адвокатът му Икономика в сивия сектор: Капитанът на лодката в Несебър бил "общ работник на 4 часа", твърди адвокатът му
Чете се за: 03:30 мин.
Регионални
Дете оцеля след токов удар във Варна: Момчето се хванало за осветителен стълб Дете оцеля след токов удар във Варна: Момчето се хванало за осветителен стълб
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Кристин Лагард показа дизайна на българската евромонета с номинал 2...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Гладът в Газа: Животът на 132 000 деца под 5-годишна възраст е...
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Русия и Украйна с нови обвинения: Срещата Зеленски - Путин под въпрос
Чете се за: 04:02 мин.
По света
Антиимиграционни мерки в САЩ - започват проверки на всички 55 млн....
Чете се за: 03:40 мин.
По света
